Cómo mezclar cebolla y miel para detener la caída del cabello y cuántas veces hacerlo

Ahora bien, ¿qué pasa con el olor? Ahí es donde entra la reina indiscutida del asunto: la miel. Además de aportar una hidratación y bajarle los humos a cualquier irritación con sus propiedades antibacterianas, la miel le quita el golpe fuerte al vegetal y deja el pelo manejable y brilloso.

El jugo de cebolla puede ser ideal para detener la caída del cabello, según estudios.

Aunque parezca un invento de las redes sociales, hay respaldo científico detrás de esto. Un conocido estudio publicado en The Journal of Dermatology analizó los efectos del jugo de cebolla sobre la pérdida de cabello en parches (alopecia areata) y concluyó que los participantes que aplicaron el jugo mostraron una recuperación notable.

Paso a paso para preparar la mezcla

Rallás o licuás una cebolla mediana. Después, pasás el puré por un colador fino o un trapito limpio para quedarte solo con el jugo puro. A ese jugo le sumás dos cucharadas de miel pura y batís hasta que quede bien integrado. Te aplicás el preparado directo en la raíz, dándote unos masajes circulares con las yemas de los dedos para activar la circulación. Te ponés una bolsita o gorro de ducha para no enchastrar la casa, dejás que actúe unos 30 minutos y te lavás la cabeza con tu champú de siempre para sacar el olor.

La pregunta de muchos es la de cuántas veces por semana hacerlo, y la respuesta es simple: con usarlo una vez por semana alcanza y sobra.

La clave de todo esto es la paciencia y la constancia. Los expertos recomiendan hacer una pequeña prueba en alguna zona de la piel para evitar alergia e irritaciones.