Caos en Aeroparque: un vuelo de JetSmart a Mendoza abortó el despegue en plena pista

Tras horas de espera, a las 13:15 se autorizó el ingreso al avión y minutos después se iniciaron los movimientos de carreteo sobre la pista principal. El momento de mayor dramatismo ocurrió cuando la aeronave aceleraba para el despegue: a mitad de trayecto, los pilotos abortaron la maniobra y aplicaron un freno brusco.

La maniobra de emergencia en la pista del Aeroparque por el vuelo de JetSmart

Luego de la repentina frenada, la unidad fue trasladada hacia un sector lateral del predio operativo. En ese lugar, personal mecánico abordó la cabina para realizar revisiones de urgencia durante más de quince minutos, mientras los clientes aguardaban en sus asientos sin precisiones de lo ocurrido.

Finalmente, el capitán comunicó por los altoparlantes que todos debían desembarcar y regresar a las instalaciones de la terminal. Cerca de las 13:40, la indignación de los pasajeros creció al constatar que no había personal de la empresa en los mostradores para brindar explicaciones directas.

La firma limitó sus notificaciones a mensajes automáticos a través de WhatsApp, en los que postergó de manera reiterada los plazos para ofrecer una resolución definitiva. La falta de certezas sobre el traslado provocó fuertes discusiones con los empleados de la terminal.

Protestas y la intervención de la PSA tras la cancelación de JetSmart

La incertidumbre desató serios disturbios en la zona del preembarque. Decenas de afectados acorralaron las puertas de embarque 3 y 10 para exigir volar, lo que derivó en discusiones acaloradas, empujones e insultos dirigidos a las autoridades de la terminal.

Ante la escalada de violencia, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegaron un cordón preventivo para resguardar las instalaciones y proteger al personal operativo. Los manifestantes mantuvieron la protesta durante la tarde entre aplausos, insultos y cánticos de reclamo.

Las demandas de los usuarios se centraron en la exigencia de abordar otra aeronave o recibir alojamiento. Sin embargo, pasadas las 16:15 el contingente continuaba aglomerado en la sala de espera sin respuestas claras ni asistencia concreta por parte de la línea aérea.

Las demoras de JetSmart y la falta de asistencia a los pasajeros

El malestar generalizado se agravó con el paso del tiempo debido a la falta de vouchers para alimentos y bebidas durante la larga jornada de espera. Muchos de los viajeros expresaron su malestar por perder conexiones de trabajo y turnos médicos reservados en la provincia de Mendoza.