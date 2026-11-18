Las consultas de pliegos cierran el 27 de noviembre y la presentación de ofertas el 3 de diciembre.

También avanza la ampliación del Aeropuerto Internacional El Plumerillo, cuya inversión volvió a ajustarse casi 20% por la decisión del concesionario de incluir la remodelación de la fachada, entre otros ítems.

Plazos y condiciones de la licitación en el aeropuerto de Malargüe

Las empresas constructoras y contratistas interesadas en participar del proceso tienen plazo hasta el 27 de noviembre para realizar consultas sobre los pliegos técnicos y administrativos. El acceso a la documentación no tiene costo y puede gestionarse de manera directa a través del sitio web oficial de EANA o mediante correo electrónico dirigido al área de compras y contrataciones del organismo nacional.

La presentación de las propuestas técnicas y económicas se recibirá de lunes a viernes, de 9 a 15, en la Mesa de Entradas de EANA, situada en la calle Bouchard 547, noveno piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cierre definitivo para la entrega de sobres está fijado para el 3 de diciembre a las 11.30.

Ese mismo día y a la misma hora se realizará el acto de apertura de las ofertas técnicas y económicas en el séptimo piso de la sede central del organismo. Con este cronograma administrativo, la entidad busca agilizar los tiempos para adjudicar los trabajos que permitirán poner en valor la infraestructura aeroportuaria de Malargüe.

Características técnicas del aeropuerto de Malargüe

El Aeropuerto Internacional Comodoro Ricardo Salomón se encuentra emplazado a pocos kilómetro del centro urbano de Malargüe, dentro de un predio que abarca una superficie total de 249 hectáreas. La terminal de pasajeros cuenta actualmente con un edificio de 1.080 metros cuadrados cubiertos, donde se concentran las operaciones de embarque, recepción y servicios complementarios.

La EANA abrió una licitación para la remodelación integral del aeropuerto de Malargüe con una inversión de U$S 10 millones.

En el plano operativo, la estación dispone de una única pista de aterrizaje y despegue, identificada técnicamente como 14/32. Esta franja posee una extensión de 2.650 metros de largo por 30 metros de ancho y cuenta con superficie de asfalto, dimensiones que le permiten recibir aeronaves de porte comercial y vuelos chárter.

Además de su capacidad física, la aeroestación posee el estatus internacional y dispone de espacios destinados a organismos de control fronterizo como Migraciones, Aduana y Sanidad de Frontera. La remodelación prevista en el pliego licitatorio apunta a optimizar tanto la obra civil como las instalaciones técnicas para garantizar estándares adecuados de seguridad y operación.

El impacto turístico y económico del aeropuerto de Malargüe

La modernización de la terminal aérea constituye un punto central para el desarrollo económico de Malargüe y de toda la región. La aeroestación registra su mayor volumen de movimiento durante la temporada invernal, período en el que recibe a turistas nacionales y extranjeros que se dirigen al centro de esquí Valle de Las Leñas, ubicado a poca distancia de la ciudad.

La mejora en la conectividad aérea no solo repercute en la actividad hotelera y gastronómica vinculada a la nieve o a los atractivos naturales de la comuna. El fortalecimiento de la estación también impacta en los sectores empresarial, sanitario y educativo, al facilitar el traslado rápido hacia otros puntos del país y potenciar la realización de eventos en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus.