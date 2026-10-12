Por la remodelación de su fachada, la inversión para el Aeropuerto se amplió 20%

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La novedad se conoce a poco más de 2 semanas de abrirse la licitación, y luego de casi 10 meses de anunciada la inversión. Una obra que incluye mejoras también en la terminal San Rafael y es parte del ambicioso plan previsto por Aeropuertos Argentina a nivel nacional para desarrollar entre 2027 y 2031.

Una nueva pista de aterrizaje para Malargüe

Al mismo tiempo, y como parte de ese plan, el concesionario de todos Aeropuertos del país también definió otra apuesta que va a colocar a Mendoza entre las provincias con infraestructura aérea más moderna.

Concretamente, además de El Plumerillo y San Rafael, destinará un presupuesto extra para la pista de aterrizaje existente en el departamento de Malargüe. El predio que facilita la conectividad aérea de centros turísticos como el complejo El Azufre, la inversión comprometida llega a los U$S10 millones.

"Consiste en repavimentar la pista, que tiene unos 2.800 metros de longitud, además de la terminal adyacente, y suele utilizarse para vuelos privados empresariales y de turistas en general", adelantó el gerente regional de Aeropuertos, Sergio Rinaldo.