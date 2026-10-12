La nueva ampliación del Aeropuerto Internacional El Plumerillo dio su primer paso con el llamado a licitación. En tanto, la inversión volvió a ajustarse casi 20% por la decisión del concesionario de incluir la remodelación de la fachada, entre otros ítems.
Por la remodelación de su fachada, la inversión para el Aeropuerto se amplió 20%
El presupuesto ya ronda los U$S30 millones. Además, Aeropuertos Argentina confirmó que invertirá U$S10 millones en una nueva pista de aterrizaje en Malargüe
Así lo confirmó Aeropuertos Argentina, a cargo de la terminal aérea de Mendoza. La novedad, junto a la mejora del área de control por parte de Aduana, hizo que el presupuesto requerido trepe de alrededor de U$S25 millones a U$S30 millones.
Según el recálculo de lo que requerirá la obra completa, la nueva fachada para el aeropuerto mendocino va a insumir hasta U$S3 millones. Mientras que el nuevo sistema (y espacio) para la inspección y escáner de equipaje casi U$S2 millones más.
La novedad se conoce a poco más de 2 semanas de abrirse la licitación, y luego de casi 10 meses de anunciada la inversión. Una obra que incluye mejoras también en la terminal San Rafael y es parte del ambicioso plan previsto por Aeropuertos Argentina a nivel nacional para desarrollar entre 2027 y 2031.
Una nueva pista de aterrizaje para Malargüe
Al mismo tiempo, y como parte de ese plan, el concesionario de todos Aeropuertos del país también definió otra apuesta que va a colocar a Mendoza entre las provincias con infraestructura aérea más moderna.
Concretamente, además de El Plumerillo y San Rafael, destinará un presupuesto extra para la pista de aterrizaje existente en el departamento de Malargüe. El predio que facilita la conectividad aérea de centros turísticos como el complejo El Azufre, la inversión comprometida llega a los U$S10 millones.
"Consiste en repavimentar la pista, que tiene unos 2.800 metros de longitud, además de la terminal adyacente, y suele utilizarse para vuelos privados empresariales y de turistas en general", adelantó el gerente regional de Aeropuertos, Sergio Rinaldo.
En pocas palabras
- Ampliación de inversión: el presupuesto para el Aeropuerto El Plumerillo se amplió un 20%, alcanzando U$S30 millones.
- Nuevas obras: la inversión incluye la remodelación de la fachada y mejoras en el área de control de Aduana.
- Infraestructura en Malargüe: se destinarán U$S10 millones para repavimentar la pista de aterrizaje en Malargüe.