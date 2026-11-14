La Policía de Mendoza montó un operativo de traslado en helicóptero desde el Hospital de Malargüe hasta el Hospital Santa Isabel de Hungría, para garantizar la continuidad del tratamiento especializado de una mujer de 42 años que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.
Rápida actuación
Montaron un operativo en helicóptero para trasladar desde Malargüe a Mendoza a una mujer que sufrió un ACV
El helicóptero Halcón Tres la llevó desde el hospital de Malargüe hasta el Hospital Notti, y desde allí una ambulancia la trasladó al Santa Isabel de Hungría. Hubo un dispositivo de seguridad en Guaymallén
El vuelo se realizó en el Halcón Tres, que aterrizó en el helipuerto del Hospital Notti. Desde allí, la paciente fue llevada en ambulancia hasta el centro asistencial de destino.
Durante el procedimiento se coordinó un operativo de seguridad con Bomberos, personal policial de la jurisdicción y Tránsito Municipal de Guaymallén.
En pocas palabras
- Operativo policial: Se realizó un traslado aéreo en helicóptero de una mujer con ACV.
- Origen y destino: El traslado fue desde Malargüe al Hospital Santa Isabel de Hungría.
- Coordinación logística: Participaron Bomberos, Policía y Tránsito Municipal en el operativo.
Resumen generado por Thinkindot AI