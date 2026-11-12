El hombre de 74 años que había resultado gravemente herido tras caer del techo de una vivienda en Medrano, en el Este de Mendoza, murió durante la noche mientras permanecía internado en el Hospital Central.
Murió el hombre de 74 años que fue trasladado en helicóptero tras caer de un techo
La víctima se encontraba colocando chapas en la vivienda de su hijo cuando una de ellas cedió y cayó al suelo. Había sido trasladado de urgencia al Hospital Central en el helicóptero policial
La víctima, identificada por sus iniciales como O. E. F., había sufrido el accidente mientras realizaba trabajos de construcción en la casa de su hijo. Debido a la gravedad de las lesiones, había sido trasladado de urgencia en el helicóptero policial Halcón 3.
Cómo ocurrió la caída del hombre en Medrano
El hecho ocurrió cerca de las 18.30, cuando el Centro de Salud de Medrano recibió un llamado para solicitar asistencia médica por un hombre que había sufrido un accidente mientras trabajaba en altura.
Según relató un familiar, el hombre estaba colocando chapas en el techo de la vivienda de su hijo cuando una de ellas cedió y provocó que cayera al suelo.
Al llegar al lugar, el personal sanitario encontró a la víctima tendida e inconsciente. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió y diagnosticó politraumatismos.
En un primer momento, se había previsto su traslado al Hospital Perrupato. Sin embargo, debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado posteriormente al Hospital Central a bordo del helicóptero policial Halcón 3.
Pese a la asistencia médica recibida, el hombre falleció durante la noche en el nosocomio.
En pocas palabras
- Hombre de 74 años: falleció tras una caída del techo en Medrano, Mendoza.
- Accidente laboral: ocurrió mientras colocaba chapas en la vivienda de su hijo.
- Traslado de urgencia: fue llevado al Hospital Central en helicóptero policial Halcón 3.