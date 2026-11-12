Murió el hombre de 74 años que fue trasladado en helicóptero tras caer de un techo

Según relató un familiar, el hombre estaba colocando chapas en el techo de la vivienda de su hijo cuando una de ellas cedió y provocó que cayera al suelo.

Al llegar al lugar, el personal sanitario encontró a la víctima tendida e inconsciente. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió y diagnosticó politraumatismos.

En un primer momento, se había previsto su traslado al Hospital Perrupato. Sin embargo, debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado posteriormente al Hospital Central a bordo del helicóptero policial Halcón 3.

Pese a la asistencia médica recibida, el hombre falleció durante la noche en el nosocomio.