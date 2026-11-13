Un turista de 50 años sufrió un accidente que le dejó lesiones en el rostro y la cabeza mientras realizaba una excursión en bicicleta junto a un grupo de 7 turistas. La Patrulla de Rescate y el helicóptero Halcón 2 participaron del operativo para asistir a la persona herida.
Rescataron en helicóptero a un turista que sufrió un accidente en bicicleta en el cerro Pampa Canota
Se trata de un hombre de 50 años que había salido a dar un paseo en bicicleta junto con otros 7 viajeros. Debió regresar en el Halcón 2
El grupo de 8 turistas que realizaba una excursión en bicicleta por el cerro Pampa Canota debió pedir asistencia de emergencia luego de que uno de sus integrantes sufriera un accidente. El hombre presentaba lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que necesitaba atención médica.
El pedido de ayuda fue comunicado por personal de un hotel boutique, que alertó sobre la situación. Ante la emergencia, intervino el personal de la Patrulla de Rescate, que inició las tareas para localizar al grupo en la zona de montaña.
El operativo contó con la colaboración del personal que comanda el helicóptero Halcón 2, que permitió ubicar a los excursionistas y concretar el rescate del ciclista lesionado.
Una vez asistido, el turista fue trasladado por vía aérea hasta el Hospital Central, donde quedó bajo el cuidado de los médicos para ser atendido.
En pocas palabras
- Rescate aéreo: un turista de 50 años fue rescatado en helicóptero tras accidentarse en bicicleta en el cerro Pampa Canota.
- Asistencia médica: el hombre sufrió lesiones en rostro y cabeza y fue trasladado al Hospital Central.
- Operativo de rescate: participaron la Patrulla de Rescate y el helicóptero Halcón 2.