Alrededor del mediodía de este viernes 13 de noviembre, un camión que transportaba placas de madera protagonizó un siniestro vial en la Ruta 7, en la alta montaña mendocina. El vuelco se produjo a la altura de la Curva del Yeso, pasando el Parque Provincial Aconcagua.
Volcó un camión en alta montaña cerca del ingreso al Aconcagua y derramó combustible
El rodado tuvo el siniestro cerca del Parque Provincial Aconcagua. El derrame de combustible obligó a desplegar personal de Gendarmería en el camino
Por causas que todavía no han sido determinadas, el vehículo de carga pesada volcó y quedó apoyado sobre su costado derecho en la zona de la banquina. Afortunadamente, el chofer no sufrió ningún tipo de heridas tras el episodio y el acoplado no llegó a obstruir la calzada principal.
Derrame de combustible y tránsito normalizado tras el accidente
Como consecuencia del accidente, el tractor del camión derramó combustible sobre el terreno.
Ante esta situación, se desplegó rápidamente personal en el lugar para llevar adelante los trabajos de limpieza correspondientes, logrando despejar y asegurar la zona afectada en poco tiempo.
Efectivos de Gendarmería Nacional trabajaron en el sitio del siniestro para ordenar el flujo vehicular durante los operativos para dejar la ruta en condiciones seguras de circulación.
Una vez finalizadas las tareas de rigor, las autoridades confirmaron que el tránsito por ese sector del corredor andino está absolutamente normalizado.
En pocas palabras
- Vuelco de camión: un camión volcó en la Ruta 7, a la altura de la Curva del Yeso.
- Derrame de combustible: el siniestro provocó el derrame de combustible.
- Tránsito normalizado: Gendarmería intervino para limpiar y normalizar la circulación en la ruta.