Volcó un camión en alta montaña cerca del ingreso al Aconcagua y derramó combustible

Por causas que todavía no han sido determinadas, el vehículo de carga pesada volcó y quedó apoyado sobre su costado derecho en la zona de la banquina. Afortunadamente, el chofer no sufrió ningún tipo de heridas tras el episodio y el acoplado no llegó a obstruir la calzada principal.

Derrame de combustible y tránsito normalizado tras el accidente

Como consecuencia del accidente, el tractor del camión derramó combustible sobre el terreno.