Se duplica tope por entidad bancaria y establece límites patrimoniales y de tasa para la adjudicación.

Nuevas reglas y beneficios para la adquisición de vivienda

En paralelo, el Banco Ciudad anunció una línea específica para la compra de viviendas en desarrollo, proyectos desde el pozo o en etapas iniciales de construcción. Esta iniciativa se suma al impulso oficial que busca entregar entre 17.000 y 18.000 hipotecas, eliminando requisitos como la exclusividad para primera vivienda en etapas posteriores. Los créditos hipotecarios mostraron una reactivación en octubre, ganando peso en la cartera de financiación bancaria.

Plazos y requisitos del Banco Ciudad

La nueva línea del Banco Ciudad ofrece un plazo máximo de 25 años, incluyendo el período de obra, y cubre hasta el 75% del valor del inmueble, con un monto máximo de $200 millones. Los préstamos se denominan en UVA más una tasa fija de interés del 9,5% anual. El crédito permite comprometer hasta el 22% de los ingresos netos familiares para la cuota, y los solicitantes pueden tener entre 18 y 70 años, con posibilidad de sumar ingresos a través de un garante. Durante el período de obra, el banco desembolsa fondos parciales según los avances, y al momento de la posesión o subdivisión de hipoteca, se liquida el saldo restante, iniciando entonces el pago del capital.

Antecedente: el resultado de la segunda ronda

En la segunda licitación participaron 14 bancos con 40 posturas, adjudicándose fondos a 12 entidades. La demanda se concentró mayoritariamente en el tramo a cinco años, que colocó $196.747 millones a una tasa de corte de UVA + 4,79%, mientras que el tramo a un año adjudicó $3.252 millones a UVA + 2,71%.