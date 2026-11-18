El Banco Central (BCRA) lleva adelante la tercera licitación de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de créditos hipotecarios, destinando $200.000 millones para dinamizar el mercado de vivienda con nuevas condiciones.
Créditos hipotecarios: licitan $200.000 millones de fondos de ANSES
El Banco Central impulsa una nueva licitación de Créditos hipotecarios con fondos del ANSES y nuevas condiciones para ampliar el acceso a la vivienda propia.
Esta convocatoria introduce cambios significativos respecto a ediciones anteriores, como la duplicación del tope de adjudicación por entidad bancaria hasta el 40% del monto total licitado. Sin embargo, se imponen límites patrimoniales y de tasa para regular la distribución, requiriendo que el dinero asignado a un banco no supere el 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable.
Los bancos ganadores tendrán 90 días para colocar los préstamos, que se financian a cinco años con una tasa UVA más un margen del 4,5% para los bancos y UVA más 7,5% para el usuario final. La iniciativa busca ampliar el universo de beneficiarios, permitiendo que los créditos se apliquen a compra, construcción, ampliación o refacción, sin ser excluyente para quienes ya poseen una vivienda. La segunda licitación previa había superado las expectativas de postulación, adjudicándose el cupo previsto de $200.000 millones a 12 de las 14 entidades participantes.
Nuevas reglas y beneficios para la adquisición de vivienda
En paralelo, el Banco Ciudad anunció una línea específica para la compra de viviendas en desarrollo, proyectos desde el pozo o en etapas iniciales de construcción. Esta iniciativa se suma al impulso oficial que busca entregar entre 17.000 y 18.000 hipotecas, eliminando requisitos como la exclusividad para primera vivienda en etapas posteriores. Los créditos hipotecarios mostraron una reactivación en octubre, ganando peso en la cartera de financiación bancaria.
Plazos y requisitos del Banco Ciudad
La nueva línea del Banco Ciudad ofrece un plazo máximo de 25 años, incluyendo el período de obra, y cubre hasta el 75% del valor del inmueble, con un monto máximo de $200 millones. Los préstamos se denominan en UVA más una tasa fija de interés del 9,5% anual. El crédito permite comprometer hasta el 22% de los ingresos netos familiares para la cuota, y los solicitantes pueden tener entre 18 y 70 años, con posibilidad de sumar ingresos a través de un garante. Durante el período de obra, el banco desembolsa fondos parciales según los avances, y al momento de la posesión o subdivisión de hipoteca, se liquida el saldo restante, iniciando entonces el pago del capital.
Antecedente: el resultado de la segunda ronda
En la segunda licitación participaron 14 bancos con 40 posturas, adjudicándose fondos a 12 entidades. La demanda se concentró mayoritariamente en el tramo a cinco años, que colocó $196.747 millones a una tasa de corte de UVA + 4,79%, mientras que el tramo a un año adjudicó $3.252 millones a UVA + 2,71%.
En pocas palabras
- Banco Central: lanza tercera licitación de créditos hipotecarios por $200.000 millones de fondos del ANSES.
- Novedades: duplica tope por entidad bancaria y establece límites patrimoniales y de tasa para la adjudicación.
- Banco Ciudad: presenta línea específica para compra de viviendas en desarrollo, con plazos de hasta 25 años y financiación en UVA.