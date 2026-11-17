Los datos se conocieron luego de que se la semana pasada se difundieran los números de la inflación de octubre tanto en Mendoza como en el país. A nivel provincial, de acuerdo con la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) fue de 1,6%. En el país, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó que fue de 2,2%.

Detalle de los montos según el INDEC

El desglose del costo mensual informado por el organismo estadístico para octubre de 2026 se distribuyó de la siguiente manera:

menores de 1 año: $591.320

niños de 1 a 3 años: $704.198

niños de 4 a 5 años: $600.445

niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869

Cómo impacta el índice en la cuota alimentaria

La canasta de crianza elaborada por el INDEC es utilizada por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria. Los valores reflejan el esfuerzo integral que demanda la crianza en la Argentina actual, considerando tanto los gastos directos como el valor del trabajo de cuidado.