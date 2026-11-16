Proveedores locales. Ahora se consideran locales las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina.

RIGI: nuevas reglas para reorganizaciones y inversiones

El decreto también reglamenta los procedimientos ante cambios de estructura en los Vehículos de Proyecto Único (VPU). La adquisición de acciones o cuotas de un VPU por terceros no alterará los derechos del régimen, aunque no podrá computarse como inversión para cumplir metas mínimas. Se habilita la cesión de participaciones o ingreso de nuevos miembros, requiriendo notificación a la autoridad de aplicación en 15 días corridos.

Se autoriza expresamente la reorganización societaria mediante transferencia integral de activos y obligaciones a una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), manteniendo la fecha de adhesión original al RIGI. Esta operación deberá ser notificada a la autoridad de aplicación y esta contará con 30 días para formular observaciones.

Inclusión de aportes de divisas

En cuanto al acceso al mercado de cambios, se adecuan las condiciones del Banco Central de la República Argentina. Ahora se permite computar como divisas liquidadas no solo las ingresadas directamente por el VPU, sino también las provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos externos liquidadas por accionistas o socios. Para ser consideradas, estos fondos deben destinarse efectivamente al Proyecto Único y contar con registros contables que garanticen su trazabilidad.