Vender una propiedad en Mendoza requiere casi 5 meses y hay hasta 105 días de diferencia entre departamentos

Entre Godoy Cruz y Las Heras hubo 72 días de diferencia. Luján de Cuyo, con 152 días, quedó cerca del promedio provincial. En la Ciudad de Mendoza, el plazo fue de 167 días, y en Guaymallén, de 173 días.

El tiempo promedio para vender un inmueble en Mendoza de acuerdo a cada departamento. Imagen: Monitor Inmobiliario.

El plazo de venta en Mendoza volvió a subir en 2026

El promedio bajó de 170 días en 2023 a 159 en 2024 y 146 en 2025, el menor registro de los 4 años analizados. Con la suba de 4 días (2,7%) en 2026, el plazo quedó 20 días por debajo del de 2023.

El menor plazo de venta coincidió en 2025 con un pico del crédito hipotecario y una suba del 20,3% en los precios de cierre, según el Monitor. En 2026, el aumento anual de los precios fue de 3,4%.

El tiempo de comercialización de inmuebles en Mendoza, de acuerdo a su evolución en los últimos años. Imagen: Monitor Inmobiliario.

"Hoy el tiempo es la nueva moneda de negociación", escribió Righi en el informe. El corredor interpreta la suba del plazo como una normalización después de 2025 y sostiene que los compradores se toman más tiempo para decidir y negociar.