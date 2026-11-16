Vender una propiedad demandó en promedio 98 días tanto en San Rafael como en Tunuyán. En Las Heras, el plazo llegó a 203 días, algo más del doble. Son los extremos entre los 8 departamentos que compara el tercer informe del Monitor Inmobiliario de Mendoza, elaborado por Matías Righi, corredor inmobiliario y director de inmoMetrics.
Vender una propiedad en Mendoza requiere casi 5 meses y hay hasta 105 días de diferencia entre departamentos
El plazo promedio para vender propiedades subió 4 días en 2026, tras 2 años de baja. Godoy Cruz y Maipú tuvieron las ventas más rápidas del Gran Mendoza
El promedio provincial fue de 150 días en 2026, con datos consolidados a octubre. El indicador mide cuánto tiempo estuvieron en el mercado las propiedades que se vendieron. El estudio se basa en una muestra de más de 5.700 operaciones cerradas, auditadas por una red de más de 50 inmobiliarias matriculadas en Mendoza.
Cuánto tarda la venta de un inmueble en el Gran Mendoza
Godoy Cruz tuvo el plazo más corto del área metropolitana, con 131 días. Le siguió Maipú, con 138 días. Este último departamento también encabezó el recuento de ventas del informe, con una participación de 23,46%.
Entre Godoy Cruz y Las Heras hubo 72 días de diferencia. Luján de Cuyo, con 152 días, quedó cerca del promedio provincial. En la Ciudad de Mendoza, el plazo fue de 167 días, y en Guaymallén, de 173 días.
El plazo de venta en Mendoza volvió a subir en 2026
El promedio bajó de 170 días en 2023 a 159 en 2024 y 146 en 2025, el menor registro de los 4 años analizados. Con la suba de 4 días (2,7%) en 2026, el plazo quedó 20 días por debajo del de 2023.
El menor plazo de venta coincidió en 2025 con un pico del crédito hipotecario y una suba del 20,3% en los precios de cierre, según el Monitor. En 2026, el aumento anual de los precios fue de 3,4%.
"Hoy el tiempo es la nueva moneda de negociación", escribió Righi en el informe. El corredor interpreta la suba del plazo como una normalización después de 2025 y sostiene que los compradores se toman más tiempo para decidir y negociar.
En pocas palabras
- Plazos de venta: vender una propiedad en Mendoza tomó en promedio 150 días durante 2026, según el Monitor Inmobiliario de Mendoza.
- Disparidad geográfica: existe una brecha de hasta 105 días entre departamentos, siendo San Rafael el más rápido y Las Heras el más lento.
- Tendencia actual: El tiempo de comercialización aumentó 4 días respecto al año anterior, marcando una normalización tras el pico de 2025.