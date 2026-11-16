Bajó la morosidad de las familias en los bancos, pero trepó en billeteras virtuales y fintech

Entre las entidades no financieras, el porcentaje de morosidad alcanzó el 29,9%.

El contexto de la deuda y morosidad familiar

La consultora EcoGo señaló que los créditos con más de un año de atraso representan el 15,7% del total, casi 1 de cada 6 préstamos. Este número se duplicó en 7 meses, indicando una acumulación de deudas sobre las cuáles los hogares no lograron ponerse al día.

Analytica complementa que parte de la baja en la morosidad bancaria no es genuina, sino que responde a mecanismos contables. Uno de ellos es el registro de deuda irrecuperable como pérdida, lo que reduce artificialmente el indicador de irregularidad. Otro mecanismo es la venta de carteras críticas a fideicomisos financieros, aumentando la deuda fuera de balance.

Cómo afecta al bolsillo actual

Por otro lado, informes recientes indican que el 67,7% de los argentinos se queda sin ingresos antes del día 20 del mes. Seis de cada 10 personas tomaron deuda en los últimos seis meses, principalmente para cubrir gastos básicos como alimentos, salud, tarifas y servicios (76%).

Esta situación se agrava cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades mensuales. El crédito, que funciona como puente para llegar a fin de mes, se convierte en una deuda prolongada cuando la capacidad de pago no se recupera.

La mora de los préstamos personales alcanzó el 17% y la de las tarjetas de crédito el 12,2%. Las billeteras virtuales, que ampliaron su universo de deudores mientras los bancos restringían el crédito al consumo, presentan un crecimiento particularmente fuerte en la morosidad de sus usuarios exclusivos, que prácticamente se duplicaron.