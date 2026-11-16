El petróleo superó a la harina de soja como principal producto de exportación

El petróleo crudo se consolidó como el principal producto de exportación de Argentina durante los primeros nueve meses de 2026, superando por primera vez a la harina de soja. Este hito, impulsado por el desarrollo productivo en Yacimiento petrolifero Vaca Muerta, marca un cambio significativo en la matriz exportadora del país.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) basado en datos del INDEC, las exportaciones de crudo generaron US$7.753 millones en el período enero-septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 58,6%. En contraste, la harina de soja acumuló US$6.971 millones, con un aumento del 7,4% respecto al mismo lapso de 2025.
Este desplazamiento rompe con una tendencia de más de dos décadas, ya que desde 2002 la harina de soja lideraba el ranking de exportaciones. El valor exportado de petróleo en los primeros nueve meses de 2026 fue 6,5 veces superior al registrado en 2021, mientras que las ventas de harina de soja equivalen a tres cuartas partes del monto de aquel año.
El motor de Vaca Muerta y los precios
El crecimiento sostenido en la producción de Vaca Muerta, con el desarrollo de reservas no convencionales, fue clave para este cambio. A este impulso se sumó un contexto internacional favorable, con el barril de crudo Brent superando los US$100 y una cotización media en 2026 un 23% superior a la del año anterior. Por otro lado, el complejo sojero enfrenta limitaciones estructurales, como la duplicación de la producción mundial de harina de soja en las últimas dos décadas y un crecimiento del consumo menor a la oferta, lo que ha presionado los precios internacionales a la baja.
El impacto del sector energético en la balanza comercial es contundente. Las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los US$12.452 millones entre enero y septiembre de 2026, mientras que las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se situaron en US$3.025 millones. Esto resultó en un superávit comercial energético de US$9.427 millones, un máximo histórico que representó el 44,5% del superávit comercial total del país en el mismo período.
En pocas palabras
- Petróleo: superó a la harina de soja como principal producto de exportación argentina.
- Vaca Muerta: impulso clave por el desarrollo productivo en el yacimiento.
- Comercio Exterior: superávit energético histórico alcanzó el 44,5% del total del país.