El petróleo superó a la harina de soja como principal producto de exportación argentina.

El motor de Vaca Muerta y los precios

El crecimiento sostenido en la producción de Vaca Muerta, con el desarrollo de reservas no convencionales, fue clave para este cambio. A este impulso se sumó un contexto internacional favorable, con el barril de crudo Brent superando los US$100 y una cotización media en 2026 un 23% superior a la del año anterior. Por otro lado, el complejo sojero enfrenta limitaciones estructurales, como la duplicación de la producción mundial de harina de soja en las últimas dos décadas y un crecimiento del consumo menor a la oferta, lo que ha presionado los precios internacionales a la baja.

El impacto del sector energético en la balanza comercial es contundente. Las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los US$12.452 millones entre enero y septiembre de 2026, mientras que las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se situaron en US$3.025 millones. Esto resultó en un superávit comercial energético de US$9.427 millones, un máximo histórico que representó el 44,5% del superávit comercial total del país en el mismo período.