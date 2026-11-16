Perspectivas económicas y el impacto en 2027

Según JP Morgan, la inflación acumulada hasta octubre de 2026 alcanzó 26,3%, cifra ligeramente superior a 24,8% del mismo período de 2025. Para los dos últimos meses de 2026, el banco proyecta un promedio mensual de 1,9%, lo que resultaría en una tasa interanual de 31%, apenas medio punto por debajo de 31,5% de 2025

De cara al primer trimestre de 2027, se estima una inflación promedio del1,8% mensual. Este cálculo considera el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre los alimentos y la concentración de aumentos en tarifas de servicios públicos. Para el segundo semestre de 2027, se proyecta un ritmo de 1,9% mensual, influenciado por la volatilidad electoral en los precios de bienes transables.

Desafíos de las elecciones presidenciales

El Cronista destacó que la aceleración inflacionaria en octubre, impulsada por precios regulados y estacionales, sorprendió al mercado. La volatilidad cambiaria se perfila como el principal obstáculo para una desinflación más marcada en 2027, según la visión de JP Morgan.

Consultoras como Econviews y Invecq señalaron la persistencia de la inercia inflacionaria, con servicios que continúan ajustándose por la inflación pasada. A pesar de una moderación en la inflación núcleo, los aumentos en transporte público, electricidad, agua, prepagas y servicios de internet mantienen las presiones sobre los precios generales.

La recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el consumo se presenta como un desafío clave. Según LCG, los salarios de septiembre empataron la variación del IPC, quedando por debajo de niveles previos. La incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas debilita la actividad económica y el crecimiento de los ingresos reales, lo que preocupa a inversores y podría dificultar la estabilidad cambiaria.