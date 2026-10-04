¿"Dado que" o "dado a que"?: la RAE despejó todas las dudas y sentenció cuál es la correcta

Según el Diccionario panhispánico de dudas, para introducir una oración causal, la fórmula asentada es “dado que”, en la que el participio “dado” se une directamente a la conjunción “que”, sin intercalar la preposición “a”.

Por su parte, la gramática académica en la edición revisada explica que, en diversas publicaciones de algunos países hispanohablantes, se ha extendido “dado a que”, que probablemente es fruto del cruce entre “dado que” y expresiones como “debido a que”, pero añade que no ha pasado a la lengua culta y, por tanto, se desaconseja.

La explicación que ofrece es que esta forma probablemente procede del cruce entre "dado que" y expresiones como "debido a que". Sin embargo, la construcción no ha pasado a la lengua culta y, por ello, se desaconseja.

La diferencia puede verse en los ejemplos recogidos por la FundéuRAE. Una frase como "No es económicamente rentable dado a que el costo es muy elevado" debería escribirse "No es económicamente rentable dado que el costo es muy elevado".

Lo mismo ocurre con "La idea es que haga un reacondicionamiento físico dado a que su último partido fue el 30 de junio". La forma recomendada es "La idea es que haga un reacondicionamiento físico dado que su último partido fue el 30 de junio".

También puede recurrirse a "debido a que", como en "La intensidad de los temblores del 8 de julio fue 'inusual', debido a que se trataba de un enjambre sísmico".

La regla es sencilla: cuando "dado" introduce una causa, se utiliza "dado que", mientras que "debido a que" constituye otra locución causal.

Fuente: libertaddigital.com