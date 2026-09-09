¿Ceviche o cebiche?: la RAE sentenció cuál es la forma correcta de escribirlo

Debido a la gran riqueza cultural que existe en varios países de habla hispana, surgen muchas dudas en torno a la ortografía y gramática que usan millones de personas para formar oraciones.

Existen millones de palabras que todavía no conocemos. El idioma español es tan amplio que, muchas veces, nos cuesta reconocer y encontrarle sentido a algún término que resulta ser nuevo para nosotros.

En esos casos, para salir de dudas, siempre es bueno recurrir al diccionario de la Real Academia Española (RAE).

¿Cómo se escribe, cebiche, ceviche o sebiche? Apoyándonos en la RAE, descubriremos cuál es la respuesta para contestar esta pregunta y saber, de paso, cuál es la forma correcta de escribir el nombre de uno de los platos bandera de nuestro país.

Según la RAE, existen, con distinta preferencia según las zonas, las grafías cebiche, ceviche, sebiche y seviche. Todas ellas son válidas y aparecen registradas en el diccionario académico.

Cabe señalar que la palabra ceviche, proviene del vocablo árabe iskebêch (escabeche), que a su vez es un préstamo de la palabra persa que significa vinagre.

Según la RAE, existen, con distinta preferencia según las zonas, las grafías cebiche, ceviche, sebiche y seviche. Todas ellas son válidas y aparecen registradas en el diccionario académico.

Ejemplos:

El ceviche estuvo muy bien preparado

El cebiche es el mejor plato de Perú

El sebiche alcanzó para todos

Fuente: elcomercio.pe y libero.pe