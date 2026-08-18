Encontrar una moneda en el parabrisas del auto: qué significa y por qué no debes ignorar la señal

Al ver el obstáculo en el vidrio, el conductor suele cometer el error de bajar del auto inmediatamente para retirarlo. En ese momento, la mayoría lo hace sin apagar el motor, sin trabar las puertas y, en el peor de los casos, dejando pertenencias de valor a la vista.

No debes bajarte del auto en el caso de ver una moneda en el parabrisas.

Ese parpadeo es el tiempo que necesitan los delincuentes, que suelen observar la escena desde lejos, para abrir una puerta, arrebatar un bolso, un teléfono o, en los casos más extremos, llevarse el auto entero si las llaves quedaron puestas.

Por qué no debes ignorar esta señal

No se trata de vivir con paranoia, sino de mantener la guardia alta. Al colocar un objeto que parece inofensivo, los malvivientes toman el control de tu tiempo y de tus acciones.

Si te ocurre, la regla de oro es simple: no te bajes del auto. Si estás en un estacionamiento, arrancá y alejate del lugar. Buscá una zona más transitada, bien iluminada o donde haya presencia de guardias. Una vez que estés en un sitio seguro, recién ahí, y habiendo verificado que nadie te observa, podés bajarte para retirar el objeto.