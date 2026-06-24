El fiasco del 2026: Peaky Blinders; El hombre inmortal, final y decepción de una película que no estuvo a la altura de la mítica serie

Cillian Murphy se despidió de Tommy Shelby en una película poco solvente, con un guion tacaño y muy poca aura, flaco en su argumento, muy alejada de su narrativa original y entretenida, esa que nunca dejó a "gamba" a sus millones de seguidores en el mundo.

No estuvo a la altura de las expectativas creadas, sobre todo después de tanta espera e incerdidumbre por lo que la cinta podría mostrar. Pues no lo mostró. Decepcionó.

Muchos fanáticos, críticos y expertos de la legendaria serie, especulan con que hubiese sido mejor haber tenido un colorario con una séptima y épica última temporada. Aunque esto es contrafáctico y nunca los sabremos.

El universo creado por Steven Knight no supo cumplir con la línea argumental que sí supo desplegar su serie a lo largo de sus 6 temporadas con sus 36 episodios.

La trama final de Peaky Blinders: El hombre inmortal nos lleva a la Birmingham de 1940. En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a volver luego de un autoimpuesto exilio para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha.

Con el futuro de su familia y del país en juego, un viejo y desgastado Tommy Shelby deberá afrontar sus propios demonios y decidir si se enfrenta a su legado o lo reduce todo a cenizas.

El cierre de la historia que planteó la mítica serie fue decepcionante.

Ahora, Inglaterra está en guerra, amenazada y bombardeada por la Alemania nazi y todo es muy distinto. Sobre todo, Tommy Shelby. El protagonista vive recluido, aislado en su abandonada mansión, rodeado de sus viejos fantasmas.

El principal lastre de Peaky Blinders: El hombre inmortal radica en su errática gestión del tiempo. Resulta contradictorio que una película de ritmo tan moroso sufra, a la vez, de una urgencia desbocada por contarlo todo en menos de dos horas.

El resultado es un montaje de contrastes violentos pero sobre el final porque su relato por momentos es lento y soporífero: tan pronto se detiene a paladear una conversación como acelera los acontecimientos de forma atropellada, privando al espectador de la maduración dramática que exigía la trama.

Simplemente este universo nació y nos conquistó de una forma, por lo que darle un cierre así se entiende por una mayor disponibilidad de medios, pero quedó un sabor muy amargo y decepcionante.

Una verdadera pena, no mereció ni debió haber sido así el final de una de las mejores series de la historia. Habrá que quedarse con las 6 inolvidables e insuperables temporadas.

Arthur Shelby, el Peaky más violento y querible no estuvo en el final

Arthur Shelby, el personaje más explosivo, despiadado, violento pero muy querible y leal de la saga, no aparece físicamente en el largometraje que pone punto final a la historia.

Paul Anderson no estuvo en la película y fue clave para que la película careciera de la escencia que tiene la serie.

Aunque el creador, Steven Knight, planeó desde un principio un desenlace con los hermanos unidos frente a la Segunda Guerra Mundial, la realidad golpeó más fuerte que la ficción.

Una combinación de problemas personales del actor Paul Anderson y decisiones de guion obligaron a reescribir su destino.

El actor Paul Anderson atraviesa una etapa turbulenta que complicó su permanencia en el proyecto. En enero de 2024, Anderson se declaró culpable ante la justicia británica por posesión de diversas drogas, incluyendo crack y cocaína, tras un incidente en un pub durante la Navidad.

Su defensa argumentó que el actor sufre una presión constante por parte de los seguidores, quienes le exigen que se comporte como su personaje en la vida real.

Tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal