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Violencia en el fútbol: atacaron a un periodista, robaron en su casa y cerró su canal

Denunció que le rompieron el vidrio de su camioneta, le sustrajeron las llaves e ingresaron a su vivienda en un nuevo caso de violencia en el fútbol

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nueva Chicago es el equipo involucrado en un nuevo caso de violencia en el fútbol.

Nueva Chicago es el equipo involucrado en un nuevo caso de violencia en el fútbol.

Un periodista partidario de Nueva Chicago denunció haber sido víctima de un nuevo caso de violencia en el fútbol que incluyó daños a su vehículo y el ingreso a su casa, una situación que lo dejó profundamente afectado y lo llevó a tomar una decisión extrema en su vida profesional.

Su descargo generó repercusión en redes sociales, donde colegas y seguidores manifestaron su apoyo y solidaridad, al tiempo que pusieron el foco en la gravedad del hecho denunciado. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la investigación en curso.

Los hinchas de Nueva Chicago est&aacute;n siendo observados.

Los hinchas de Nueva Chicago están siendo observados.

El caso de violencia en el fútbol que consternó al periodista

A través de sus redes sociales, Carlos "Casca" Marini, relator de la campaña de Nueva Chicago, contó lo ocurrido en un mensaje cargado de angustia y bronca. El comunicador detalló con precisión el accionar de los delincuentes que vulneraron sus bienes en las instalaciones de la institución.

"Me rompieron el vidrio de mi camioneta en el Polideportivo, robaron la llave de mi casa y me entraron con total impunidad. Robaron, me arruinaron, pero no importa, yo me voy a levantar", relató el damnificado sobre el asalto sufrido.

El periodista explicó que el hecho no solo implicó pérdidas materiales, sino también un fuerte impacto emocional, al sentirse vulnerado en su intimidad y seguridad personal. En ese contexto, expresó su hartazgo ante la situación vivida.

El periodista anunci&oacute; el fin del programa "Esto es Chicago".

El periodista anunció el fin del programa "Esto es Chicago".

El cierre definitivo del proyecto comunicacional "Esto es Chicago"

A raíz de la gravedad del ataque y el daño sufrido, el relator de la campaña verdinegra confirmó que decidió cerrar su proyecto comunicacional. Marini tomó esta determinación drástica al considerar que la situación superó un límite para continuar con su labor informativa habitual.

"Gracias a todos los que nos quieren pero esto no da para más", escribió el periodista partidario en sus plataformas digitales, dejando en evidencia el profundo malestar que motivó el cese de sus actividades.

Antes de concluir, anunció el final definitivo del espacio: "Esto es Chicago termina su ciclo y se despide para siempre. Abrazo enorme para todos". De esta manera, Marini intenta recuperarse de un episodio que, según dejó en claro, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

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