Violencia en el fútbol: atacaron a un periodista, robaron en su casa y cerró su canal

"Me rompieron el vidrio de mi camioneta en el Polideportivo, robaron la llave de mi casa y me entraron con total impunidad. Robaron, me arruinaron, pero no importa, yo me voy a levantar", relató el damnificado sobre el asalto sufrido.

NO DA PARA MAS, CRUZARON LA RAYA



Este video es de despedida, nos bajamos como medio partidario por lo que cuento en este video. Me rompieron el vidrio de mi camioneta en el Polideportivo, robaron la llave de mi casa y me entraron con total impunidad. Robaron, me arruinaron, pero… pic.twitter.com/sbfYWrKyFg — cascamarini (@cascamarini1) June 25, 2026

El periodista explicó que el hecho no solo implicó pérdidas materiales, sino también un fuerte impacto emocional, al sentirse vulnerado en su intimidad y seguridad personal. En ese contexto, expresó su hartazgo ante la situación vivida.

El periodista anunció el fin del programa "Esto es Chicago".

El cierre definitivo del proyecto comunicacional "Esto es Chicago"

A raíz de la gravedad del ataque y el daño sufrido, el relator de la campaña verdinegra confirmó que decidió cerrar su proyecto comunicacional. Marini tomó esta determinación drástica al considerar que la situación superó un límite para continuar con su labor informativa habitual.

"Gracias a todos los que nos quieren pero esto no da para más", escribió el periodista partidario en sus plataformas digitales, dejando en evidencia el profundo malestar que motivó el cese de sus actividades.

Antes de concluir, anunció el final definitivo del espacio: "Esto es Chicago termina su ciclo y se despide para siempre. Abrazo enorme para todos". De esta manera, Marini intenta recuperarse de un episodio que, según dejó en claro, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.