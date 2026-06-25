El enorme proyecto de restauración del monumento más icónico de Atenas avanza a paso firme con el objetivo de consolidar las columnas milenarias. Los especialistas buscan devolver la firmeza estructural al templo erigido en honor a la diosa Atenea.
Restauración histórica en Grecia: el Partenón recupera la forma que tenía hace centurias
La restauración del imponente santuario devuelve el esplendor clásico a un emblema absoluto de la antigüedad
Durante varias décadas, los profesionales a cargo estudiaron minuciosamente cada bloque de piedra para asegurar un trabajo exacto. Las autoridades de Grecia establecieron la prioridad fundamental de conservar los materiales genuinos siempre que resultara viable.
El Partenón sufrió cuantiosos daños colaterales por terremotos violentos, fuertes explosiones durante el asedio veneciano o simplemente por el paso irremediable del tiempo. Por tal motivo, los expertos reemplazaron únicamente las partes faltantes con piezas nuevas extraídas directamente del monte Pentélico.
Una restauración bien estudiada
Lograr la ansiada reconstrucción de un edificio de tal magnitud o complejidad requirió la aplicación de múltiples escáneres láser de última generación. Quienes dirigen las obras sobre la colina sagrada documentaron la posición exacta de miles de fragmentos esparcidos a nivel del suelo.
La vasta historia del lugar obligó a los ingenieros a solucionar graves problemas generados por obras previas mal ejecutadas. A comienzos del siglo veinte, otros técnicos utilizaron grapas de hierro comunes para unir o sostener los bloques. Dicho metal se oxidó rápido, provocó grietas profundas, terminó rompiendo el mármol originario de forma severa.
El material elegido
Hoy los operarios emplean piezas de titanio debido a sus elevadas propiedades anticorrosivas frente a la constante polución ambiental. Las grúas modernas mueven toneladas de piedra milimétricamente bajo la supervisión rigurosa de varios arqueólogos experimentados.
Las enormes fachadas recuperan gradualmente la simetría original trazada desde un principio por los arquitectos Ictino junto con Calícrates. La recuperación definitiva del conjunto tomará bastantes años adicionales de labor continua
Sin embargo, los progresos actuales de la obra permiten contemplar la bella columnata norte casi completa brillando sobre la cima ateniense.