Una restauración bien estudiada

Lograr la ansiada reconstrucción de un edificio de tal magnitud o complejidad requirió la aplicación de múltiples escáneres láser de última generación. Quienes dirigen las obras sobre la colina sagrada documentaron la posición exacta de miles de fragmentos esparcidos a nivel del suelo.

La restauración parcial del Partenón es un hito histórico para la astrología.

La vasta historia del lugar obligó a los ingenieros a solucionar graves problemas generados por obras previas mal ejecutadas. A comienzos del siglo veinte, otros técnicos utilizaron grapas de hierro comunes para unir o sostener los bloques. Dicho metal se oxidó rápido, provocó grietas profundas, terminó rompiendo el mármol originario de forma severa.

El material elegido

Hoy los operarios emplean piezas de titanio debido a sus elevadas propiedades anticorrosivas frente a la constante polución ambiental. Las grúas modernas mueven toneladas de piedra milimétricamente bajo la supervisión rigurosa de varios arqueólogos experimentados.

Las enormes fachadas recuperan gradualmente la simetría original trazada desde un principio por los arquitectos Ictino junto con Calícrates. La recuperación definitiva del conjunto tomará bastantes años adicionales de labor continua

Sin embargo, los progresos actuales de la obra permiten contemplar la bella columnata norte casi completa brillando sobre la cima ateniense.