Si tenés cebolla de verdeo en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirve

La cebolla o cebollita de verdeo es protagonista de muchas comidas. Pero lo que muchos desconocen es que la raíz que solemos tirar a la basura sin pensarlo, es en realidad, un pequeño tesoro práctico y útil dentro de la casa.
La cebolla de verdeo es una verdura estrella y lo más común es usarla y descartar su raíz o brote. Sin embargo, esa parte de la cebollita concentra gran cantidad de nutrientes y compuestos que pueden aprovecharse fácilmente. De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la cebolla de verdeo, su raíz es muy beneficiosa.
Por qué la cebolla de verdeo es un tesoro
- Tiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que protegen el corazón y las defensas.
- La cebolla de verdeo tiene propiedades medicinales.
- Es un complemento natural para cuidar la salud cardiovascular, digestiva y respiratoria.
- Tiene efectos antimicrobianos y antioxidantes.
- Consumir cebolla de verdeo fortalece el sistema inmune y combate infecciones leves.
- Aporta vitaminas C, A y K.
- Tiene potasio, fósforo y magnesio.
- Ayuda a reducir el colesterol malo.
- Es baja en sodio.
- Contiene "alicina" un limpiador de la piel y un agente antienvejecimiento.
Reciclaje: cómo reutilizar lo que sobra de la cebollita de verdeo
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cebolla de verdeo en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven sus restos y que usos puedes darle. Es ideal para la huerta porque es una planta con mil usos, plantarla ocupa poco espacio y crece rápido.
Usa la parte blanca de la cebolla con un poco de raíz poniéndola en un vaso con agua, pasados los 7 a 10 días, una vez que notes que las raíces blancas se han estirado y el brote verde superior esté firme podrás sembrarla y tener un suministro interminable de cebolla de verdeo fresca.