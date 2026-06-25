Si tenés cebolla de verdeo en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirve

La cebolla de verdeo es una verdura estrella y lo más común es usarla y descartar su raíz o brote. Sin embargo, esa parte de la cebollita concentra gran cantidad de nutrientes y compuestos que pueden aprovecharse fácilmente. De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso de la cebolla de verdeo, su raíz es muy beneficiosa.

Por qué la cebolla de verdeo es un tesoro

La cebollita de verdeo tiene miles de usos. Foto Canva

Tiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que protegen el corazón y las defensas.

La cebolla de verdeo tiene propiedades medicinales.

tiene propiedades medicinales. Es un complemento natural para cuidar la salud cardiovascular, digestiva y respiratoria.

Tiene efectos antimicrobianos y antioxidantes.

Consumir cebolla de verdeo fortalece el sistema inmune y combate infecciones leves.

fortalece el sistema inmune y combate infecciones leves. Aporta vitaminas C, A y K.

Tiene potasio, fósforo y magnesio.

Ayuda a reducir el colesterol malo.

Es baja en sodio.

Contiene "alicina" un limpiador de la piel y un agente antienvejecimiento.

La raíz de la cebolla de verdeo se puede reutilizar, ¡no la tires! Foto Infocampo

Reciclaje: cómo reutilizar lo que sobra de la cebollita de verdeo

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cebolla de verdeo en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven sus restos y que usos puedes darle. Es ideal para la huerta porque es una planta con mil usos, plantarla ocupa poco espacio y crece rápido.