Ni aerosol, ni crema: cuál es el mejor tipo de desodorante para usar todos los días

Por otro lado, aquellos desodorantes en crema ofrecen una hidratación profunda, aunque su desventaja principal radica en la comodidad diaria para usar fuera de casa. Resultan poco prácticas para transportar, tardan mucho más en absorberse y pueden manchar la ropa si no se aplican correctamente, perdiendo efectividad en el ritmo de vida actual.

Por qué recomiendan usar roll-on y para qué sirve

Descartando los dos extremos anteriores, el formato roll-on se posiciona como el verdadero rey del uso diario. Al aplicarse de forma directa mediante una esfera, este sistema permite distribuir la cantidad exacta de desodorante sobre la axila, garantizando una cobertura uniforme.

Este es el tipo de desodorante es el más completo de todos.

A diferencia del aerosol, las fórmulas de los roll-on suelen ser mucho más amigables y fluidas, minimizando los riesgos de sufrir alergias o ardor. Aunque deja una leve sensación de humedad durante unos breves segundos tras su aplicación, los beneficios a largo plazo en cuanto a duración, cuidado de la piel y facilidad de traslado lo convierten en el verdadero ganador.

Con esto, la idea es que dejes de lado las opciones que dañan tu barrera piel. Si buscás un balance óptimo entre protección, suavidad y practicidad para encarar tus jornadas, ya sabés cuál es el tipo de desodorante definitivo.