Muchas personas van al supermercado o a la farmacia y terminan enfrentándose al clásico dilema de cuál es el mejor desodorante para el cuidado del cuerpo. Sin embargo, los especialistas parecen haber encontrado la solución definitiva a este problema con una alternativa que hace rato promete cambiar para siempre la experiencia de tu rutina diaria.
Ni aerosol, ni crema: cuál es el mejor tipo de desodorante para usar todos los días
Este sistema permite distribuir la cantidad exacta de desodorante sobre la axila, garantizando una cobertura uniforme
A la hora de armar el equipamiento de higiene personal, atar tu elección al spray o a las cremas ya dejó de ser la opción recomendada. Al salir de casa por la mañana, la gran mayoría busca protección rápida, pero son pocos lo que realmente saben lo que se están poniendo.
El problema de los desodorantes más comunes
El desodorante en aerosol es sumamente popular debido a su practicidad y secado inmediato. Es el preferido de quienes viven a las corridas. No obstante, tiene un gran inconveniente: su alta concentración de alcohol y propelentes químicos puede resultar altamente irritante para las pieles más sensibles o recién depiladas.
Por otro lado, aquellos desodorantes en crema ofrecen una hidratación profunda, aunque su desventaja principal radica en la comodidad diaria para usar fuera de casa. Resultan poco prácticas para transportar, tardan mucho más en absorberse y pueden manchar la ropa si no se aplican correctamente, perdiendo efectividad en el ritmo de vida actual.
Por qué recomiendan usar roll-on y para qué sirve
Descartando los dos extremos anteriores, el formato roll-on se posiciona como el verdadero rey del uso diario. Al aplicarse de forma directa mediante una esfera, este sistema permite distribuir la cantidad exacta de desodorante sobre la axila, garantizando una cobertura uniforme.
A diferencia del aerosol, las fórmulas de los roll-on suelen ser mucho más amigables y fluidas, minimizando los riesgos de sufrir alergias o ardor. Aunque deja una leve sensación de humedad durante unos breves segundos tras su aplicación, los beneficios a largo plazo en cuanto a duración, cuidado de la piel y facilidad de traslado lo convierten en el verdadero ganador.
Con esto, la idea es que dejes de lado las opciones que dañan tu barrera piel. Si buscás un balance óptimo entre protección, suavidad y practicidad para encarar tus jornadas, ya sabés cuál es el tipo de desodorante definitivo.