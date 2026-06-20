Olor a cebolla y pimiento en la heladera: por qué se impregna y cómo limpiarlo

Las cebollas y pimientos largan este olor que se impregna en otros productos simplemente porque tienen compuestos químicos naturales que se liberan cuando los cortamos. Por eso el olor sale cuando los guardamos cortados en la heladera.

Las cebollas tienen azufres que generan el olor, y de paso nos hacen llorar al picarla. El pimiento tiene aceites esenciales y compuestos volatiles que producen el mismo efecto.

Evita guardar pimientos y cebollas cortados en la heladera.

Cuando los cortamos, se liberan enzimas que entran en contacto con el azufre del alimento y se generan gases volátiles. Cuanto más maduro está el pimiento o la cebolla, más olor producen.

Para evitar este olor fuerte en la heladera, no hay que guardar las cebollas enteras por miedo a que aparezca. Si colocamos las cebollas y pimientos cortados en una bolsa hermética dentro de un recipiente con tapa, no vamos a tener problemas de olor.

Este pequeño truco no solo evita el olor en la heladera, también mantiene los alimentos libres de malos olores y los ayuda a conservar su sabor original.

¿Cómo puedo eliminar el olor a pimiento y cebolla en la heladera?

Para eliminar el olor de la heladera si no lo pudiste evitar, el primer paso es retirar los pimientos y las cebollas y cerrarlos bien en una bolsa.

Desenchufa la heladera, vacíala por un rato (en estos casos se ponen los alimentos en una conservadora) y límpiala con una mezcla de vinagre y bicarbonato.

El vinagre neutraliza los malos olores.

El bicarbonato de sodio absorbe el olor, mientras que el vinagre elimina las partículas que lo componen, neutralizando el azufre de la cebolla y los aceites del pimiento. Para mantener la heladera libre de olor luego de la limpieza, se puede poner una tapita con bicarbonato en el interior.