Un tesoro en el jardín: la planta mágica que se multiplica por 20 con solo una hoja

Tener un espacio verde imponente, vibrante y lleno de vida es el sueño de cualquier amante de la naturaleza. Sin embargo, poblar cada rincón suele demandar un presupuesto importante en viveros o largas horas de mantenimiento. Para evitar esto, una planta se ha transformado en un verdadero fenómeno viral en las redes sociales debido a su asombroso superpoder reproductivo.
Considerada por los expertos como un auténtico tesoro oculto para el jardín, esta especie ornamental no solo destaca por la impáctante variedad de texturas y tonalidades en sus flores, sino por la capacidad de regenerarse casi por completo.
La planta mágica que se multiplica por 20 en tu jardín
A través de un método de propagación casero y muy económico, es posible obtener hasta 20 ejemplares idénticos a partir de una pieza madura de la begonia.
A diferencia de la gran mayoría de las especies ornamentales, que requieren tallos completos o divisiones de raíz para prosperar, las begonias poseen una ventaja evolutiva única en el entramado de sus hojas.
Estas son células con una capacidad de regeneración asombrosa, capaces de reprogramarse de manera espontánea para desarrollar raíces, tallos y brotes completamente nuevos desde cero, algo que no es conocido por muchas personas.
Al cabo de dos o tres meses, cuando estos brotes ya exhiban sus propias hojas bien formadas y un sistema radicular independiente, llegará el momento de separarlos con sumo cuidado y sumarlos a macetas individuales.
Para asegurar que este experimento botánico no falle, los especialistas recomiendan mantener un control estricto sobre el riego de la planta.
Paso a paso: cómo hacer un bosque de la hoja de una planta
- Elegí una planta madre que esté completamente sana. Retirá una hoja grande, madura y que no presente signos de debilidad ni manchas extrañas.
- Utilizando un cuchillo o bisturí previamente desinfectado y muy afilado, dividí la superficie en pequeñas secciones de no más de 5 centímetros de diámetro.
- Antes de poner los fragmentos en contacto con la tierra, dejalos reposar en un lugar aireado y a la sombra durante un período de 12 a 24 horas. Este paso se denomina cicatrización.
- Disponé las secciones sobre un sustrato liviano y apenas humedecido, compuesto idealmente por fibra de coco y perlita para garantizar la aireación.
- Cubrí el contenedor con un plástico transparente o utilizá recipientes plásticos herméticos descartables. Ahora solo queda esperar el resultado.