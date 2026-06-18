Un tesoro en el jardín: la planta mágica que se multiplica por 20 con solo una hoja

A diferencia de la gran mayoría de las especies ornamentales, que requieren tallos completos o divisiones de raíz para prosperar, las begonias poseen una ventaja evolutiva única en el entramado de sus hojas.

Estas son células con una capacidad de regeneración asombrosa, capaces de reprogramarse de manera espontánea para desarrollar raíces, tallos y brotes completamente nuevos desde cero, algo que no es conocido por muchas personas.

Al cabo de dos o tres meses, cuando estos brotes ya exhiban sus propias hojas bien formadas y un sistema radicular independiente, llegará el momento de separarlos con sumo cuidado y sumarlos a macetas individuales.

jardin, planta Los especialistas recomiendan controlar el riego de esta planta.

Para asegurar que este experimento botánico no falle, los especialistas recomiendan mantener un control estricto sobre el riego de la planta.

Paso a paso: cómo hacer un bosque de la hoja de una planta