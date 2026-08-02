Neurociencia: por qué los olores que reconocemos de la infancia activan recuerdos tan intensos y nostálgicos

La memoria olfativa reactiva recuerdos autobiográficos y emociones décadas después.

Neurociencia: por qué los olores de la infancia activan recuerdos tan intensos y nostálgicos

Hay aromas que son únicos, como el pan recién horneado o el mar. Estos desencadenan recuerdos autobiográficos vívidos; es por eso que, para la neurociencia, la memoria olfativa apela con mayor intensidad a la primera década de vida que los estímulos visuales o auditivos.

Investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia identificaron el mecanismo neurobiológico exacto detrás de este fenómeno que permite reactivar emociones y contextos décadas después.

Primero que nada, el origen de esta memoria radica en las células granulares del bulbo olfativo, que es la primera región procesadora del olfato. Estas neuronas específicas nacen durante las primeras horas de vida y maduran al mismo tiempo que el individuo experimenta sus primeros olores.

Para lograr obtener resultados, un estudio con 647 voluntarios determinó que los recuerdos perdurables están vinculados a aromas agradables y a experiencias repetidas más de 5 veces en la niñez. En la segunda etapa se criaron ratones en entornos lúdicos expuestos a ciertos olores. En su adultez, los ratones perdieron el recuerdo de esos aromas, por lo que dichas neuronas codifican y recuerdan la memoria infantil.

Los recuerdos olfativos de infancia se vinculan sobre todo con aromas agradables y episodios repetidos más de cinco veces.

Básicamente, en las etapas adultas tempranas de las personas, el recuerdo depende de las células neonatales y del sistema de recompensa. Con el tiempo, el cerebro reorganiza esta red y traslada el procesamiento hacia el sistema límbico, que es el circuito de las emociones. Esto entonces explicaría por qué el detalle fáctico del recuerdo se vuelve menos preciso, pero la nostalgia y la intensidad afectiva aumentan.

Para que el recuerdo no se olvide con los años, es clave volver a oler ese aroma de forma periódica en la adultez. Sin reencuentro, la preferencia olfativa se debilita; entonces, para la neurociencia, si no hay una reexposición constante, la memoria se mantiene activa migrando a una red entre el sentido del olfato y las zonas del cerebro que controlan las emociones y los recuerdos.