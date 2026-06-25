El miércoles el canciller Pablo Quirno levantó el velo que cubría el flamante cartel "Argentina Way" ubicado en la esquina de la calle 56 y la 5ta Avenida, en Nueva York. Se encuentra en una de zona muy elegante de Manhattan, rodeada de marcas de lujo como Armani y Prada, y muy cerca de la famosa Trump Tower.
Argentina ya tiene su propia calle en la ciudad de Nueva York
Está ubicada en el corazón de Manhattan, en la arteria donde está el Consulado General de Argentina
La ceremonia de inauguración se realizó el miércoles 24 por la tarde y estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno. La iniciativa fue impulsada hace más de un año por el consulado argentino, a cargo de Gerardo Díaz Bartolomé, con diferentes legisladores del Concejo de la ciudad.
Los funcionarios locales eligieron justo la arteria donde está el edificio de la delegación diplomática, en la calle 56 entre las avenidas 5ta y 6ta. El pedido fue aprobado por el Concejo de la Ciudad porque "honra los profundos lazos entre Argentina y New York".
Además, celebra la comunidad argentina en la ciudad, ya que alrededor de 27.000 argentinos viven en Nueva York. Esta iniciativa también reconoce la presencia de ocho décadas del Consulado, además de "que es una puerta para la amistad, las artes y la cooperación internacional”, expresó un comunicado de la institución.
“La designación constituye también unreconocimiento a las relaciones construidas a lo largo de los añoscon nuestra comunidad a través de la diplomacia, el intercambio cultural, las artes, la promoción del comercio y las inversiones, y los múltiples lazos humanos que continúan fortaleciendo la relación entre nuestros pueblos", destacaron.
Una calle Argentina en Nueva York
Otro dato interesante es que no es común encontrar calles con nombres de países en Nueva York. Por eso, la creación de Argentina Way tiene un valor simbólico especial.
La zona donde está ubicado el Consulado es considerado un epicentro del lujo y la moda. Conocida por albergar tiendas insignias de marcas de alta gama y arquitectura (como Armani, Prada y el histórico local de Abercrombie & Fitch), queda a sólo unas cuadras de Central Park.