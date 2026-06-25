Argentina ya tiene su propia calle en la ciudad de Nueva York

Además, celebra la comunidad argentina en la ciudad, ya que alrededor de 27.000 argentinos viven en Nueva York. Esta iniciativa también reconoce la presencia de ocho décadas del Consulado, además de "que es una puerta para la amistad, las artes y la cooperación internacional”, expresó un comunicado de la institución.

“La designación constituye también unreconocimiento a las relaciones construidas a lo largo de los añoscon nuestra comunidad a través de la diplomacia, el intercambio cultural, las artes, la promoción del comercio y las inversiones, y los múltiples lazos humanos que continúan fortaleciendo la relación entre nuestros pueblos", destacaron.

El flamante cartel está ubicado en la esquina de la calle 56 y la 5ta Avenida, que desde ahora será también llamada “Argentina Way”. Imagen: Consulado de Argentina.

Una calle Argentina en Nueva York

Otro dato interesante es que no es común encontrar calles con nombres de países en Nueva York. Por eso, la creación de Argentina Way tiene un valor simbólico especial.

La zona donde está ubicado el Consulado es considerado un epicentro del lujo y la moda. Conocida por albergar tiendas insignias de marcas de alta gama y arquitectura (como Armani, Prada y el histórico local de Abercrombie & Fitch), queda a sólo unas cuadras de Central Park.