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Con los días contados

Changuito Zeballos se hartó de Boca, pidió ser transferido y un histórico equipo italiano lo quiere

Aunque Arruabarrena quiere contar con el Changuito Zeballos, el punta quiere continuar su carrera lejos de Boca

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los días de Changuito Zeballos en Boca están contandos.

Los días de Changuito Zeballos en Boca están contandos.

En diciembre de 2026 el vinculo de Ezequiel Zeballos con Boca llegará a su fin y el jugador de 24 años tomó una decisión tajante: no quiere continuar en el Xeneize y para conseguir ser transferido lo habló con el flamante entrenador Rodolfo Arruabarrena.

En ese plan hay un conflicto de intereses porque el DT quiere contar con sus servicios y desea recuperar la mejor versión del extremo mientras que la dirigencia asegura que le ofrecieron una renovación y que el jugador puede firmarla cuando quiera; no obstante, Zeballos tiene claro dónde quiere continuar su carrera.

Changuito Zeballos quiere continuar su carrera en Europa.

Changuito Zeballos quiere continuar su carrera en Europa.

Changuito Zeballos se quiere ir de Boca

El primer semestre del Changuito Zeballos en Boca no fue bueno porque se le hizo difícil resaltar en un equipo que no logró ninguno de los objetivos: en el Torneo Apertura el Xeneize quedó eliminado en octavos de final al perder 3 a 2 con Huracán en La Bombonera y en la Copa Libertadores no pudieron superar la primera ronda, por lo que disputarán los 16avos de final de la Sudamericana.

El atacante de 24 años considera que su etapa en el conjunto de La Ribera llegó a su fin, por lo que pretende cambiar de club mediante una salida acordada. En ese escenario, es clave que la operación se cierre pronto para que Boca pueda recibir una suma importante por su venta.

Desde Italia indican que son dos los equipos interesados en Zeballos: Napoli y Fiorentina, pero por el momento no llegaron ofertas concretas para sumarlo a sus filas, por lo que el futuro es una incógnita teniendo en cuenta que si quedan seis meses de contrato y en el Xeneize hay una política de no permitirle jugar a quienes no renuevan.

Ante esta situación el Vasco ya expresó que necesitará la incorporación de un punta y Sebastián Villa fue el principal apuntado, aunque por el momento las conversaciones se habrían enfriado y el entrenador tendrá que analizar otras opciones.

Changuito Zeballos le convirti&oacute; un gol a River en el triunfo por 2 a 0 en 2025.

Changuito Zeballos le convirtió un gol a River en el triunfo por 2 a 0 en 2025.

Estos son los números del Changuito Zeballos en Boca

  • Debutó en noviembre de 2020.
  • Disputó 140 partidos oficiales.
  • Jugó 6.366 minutos.
  • Convirtió 16 goles.
  • Realizó 16 asistencias.

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