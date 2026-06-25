Changuito Zeballos se hartó de Boca, pidió ser transferido y un histórico equipo italiano lo quiere

El atacante de 24 años considera que su etapa en el conjunto de La Ribera llegó a su fin, por lo que pretende cambiar de club mediante una salida acordada. En ese escenario, es clave que la operación se cierre pronto para que Boca pueda recibir una suma importante por su venta.

Desde Italia indican que son dos los equipos interesados en Zeballos: Napoli y Fiorentina, pero por el momento no llegaron ofertas concretas para sumarlo a sus filas, por lo que el futuro es una incógnita teniendo en cuenta que si quedan seis meses de contrato y en el Xeneize hay una política de no permitirle jugar a quienes no renuevan.

Ante esta situación el Vasco ya expresó que necesitará la incorporación de un punta y Sebastián Villa fue el principal apuntado, aunque por el momento las conversaciones se habrían enfriado y el entrenador tendrá que analizar otras opciones.

Changuito Zeballos le convirtió un gol a River en el triunfo por 2 a 0 en 2025.

Estos son los números del Changuito Zeballos en Boca