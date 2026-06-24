La racha negativa de Godoy Cruz jugando fuera de Mendoza en la Primera Nacional

El Expreso está, por ahora, afuera de la zona de clasificación al Reducido ya que se ubica 9no con 25 puntos, a uno del último que se estaría clasificando que es Estudiantes de Buenos Aires.

De los 8 partidos que disputó fuera de los límites de Mendoza perdió 5 y empató 3, y como visitante solamente le ganó 1a 0 al Deportivo Maipú, por la 7ma fecha, en el Malvinas Argentinas.

En la segunda rueda el Tomba arrancará jugando otra vez de visitante ante Ciudad de Bolívar, el próximo sábado 4 de julio y con la necesidad de revertir esta tendencia negativa.

La racha negativa del Tomba jugando fuera de Mendoza

vs. Defensores de Belgrano 1-1

vs. Chaco For Ever 1-1

vs. San Telmo 0-2

vs. Colón 0-0

vs. Los Andes 0-1

vs. Estudiantes (Bs AS) 0-1

vs. Almirante Brown 0-1

Central Norte (S) 0-1

El fixture de Godoy Cruz en la segunda rueda