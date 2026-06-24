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Primera Nacional

La racha negativa de Godoy Cruz jugando fuera de Mendoza en la Primera Nacional

Godoy Cruz no pudo ganar fuera de Mendoza en toda la primera rueda de la Primera Nacional. Una racha preocupante

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz en esta primera rueda la cuenta pendiente fue ganar jugando fuera de Mendoza.

Godoy Cruz en esta primera rueda la cuenta pendiente fue ganar jugando fuera de Mendoza.

Godoy Cruz volvió a dar un paso en falso el pasado domingo en condición de visitante al perder frente a Central Norte de Salta, en el partido pendiente de la 4ta fecha, y cerró la primera rueda del torneo de la Primera Nacional sin haber ganado fuera de Mendoza.

Fue la cuarta derrota seguida en condición de visitante desde que asumió el entrenador Pablo De Muner y fueron 4 partidos en los que además no marcó goles.

Pablo De Muner perdió todos los partidos que dirigió de visitante.

Pablo De Muner perdió todos los partidos que dirigió de visitante.

Godoy Cruz no gana ni marca goles

El dato es que Godoy Cruz en sus últimos 5 partidos de visitante no marcó goles ya que empató con Colón (0 a 0) cuando aún lo dirigía Mariano Toedtli y luego perdió con Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown y Central Norte, siempre por 1 a 0.

El Expreso está, por ahora, afuera de la zona de clasificación al Reducido ya que se ubica 9no con 25 puntos, a uno del último que se estaría clasificando que es Estudiantes de Buenos Aires.

De los 8 partidos que disputó fuera de los límites de Mendoza perdió 5 y empató 3, y como visitante solamente le ganó 1a 0 al Deportivo Maipú, por la 7ma fecha, en el Malvinas Argentinas.

En la segunda rueda el Tomba arrancará jugando otra vez de visitante ante Ciudad de Bolívar, el próximo sábado 4 de julio y con la necesidad de revertir esta tendencia negativa.

La racha negativa del Tomba jugando fuera de Mendoza

  • vs. Defensores de Belgrano 1-1
  • vs. Chaco For Ever 1-1
  • vs. San Telmo 0-2
  • vs. Colón 0-0
  • vs. Los Andes 0-1
  • vs. Estudiantes (Bs AS) 0-1
  • vs. Almirante Brown 0-1
  • Central Norte (S) 0-1

El fixture de Godoy Cruz en la segunda rueda

  • Fecha 19: Ciudad de Bolívar (V)
  • Fecha 20: Defensores de Belgrano (L) -
  • Fecha 21: Deportivo Madryn (V)
  • Fecha 22: Central Norte de Salta (L)
  • Fecha 23: Ferro (V)
  • Fecha 24: Chaco For Ever (L)
  • Fecha 25: Deportivo Maipú (L)
  • Fecha 26: Acassuso (V)
  • Fecha 27: San Telmo (L)
  • Fecha 28: San Miguel (V)
  • Fecha 29: Colón (L)
  • Fecha 30: Deportivo Morón (V)
  • Fecha 31: Racing de Córdoba (V)
  • Fecha 32: Los Andes (L)
  • Fecha 33: All Boys (V)
  • Fecha 34: Estudiantes de Buenos Aires (L)
  • Fecha 35: Mitre de Santiago del Estero (V)
  • Fecha 36: Almirante Bown (L)

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