Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) perciben durante agosto de 2026 una actualización del 1,89% en sus haberes mensuales. La recomposición se aplica de manera automática bajo la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%), computado con dos decimales para determinar el importe exacto.
Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuánto se cobra con el aumento confirmado y el bono de $70.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el reajuste del 1,89% sobre las prestaciones del sistema previsional. El piso garantizado de ingresos para todos los jubilados y las fechas de cobro
Al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional liquida a los sectores de menores recursos, el ingreso total de bolsillo para un jubilado de la mínima se ubica en $489.775,92.
Escala previsional de agosto 2026: montos base, bono y total en mano
La actualización por inflación abarca tanto a las jubilaciones ordinarias del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a las prestaciones universales y no contributivas.
La grilla completa de ingresos para el octavo mes del año queda conformada de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
En tanto, las fechas de pago para aquellos que cobran la mínima son las siguientes:
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional).
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
Cómo funciona el bono de $70.000 y a quiénes les corresponde el cobro proporcional
El plus de $70.000 —cifra que permanece sin cambios nominales desde hace más de dos años— se deposita automáticamente junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria, sin requerir inscripción ni trámites previos.
- Cobro íntegro: perciben los $70.000 completos quienes cobran la jubilación mínima ($419.775,92), los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Cobro proporcional: los jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero que no alcanzan el techo de $489.775,92 reciben un bono equivalente a la diferencia exacta requerida para equiparar dicha suma límite.
- Excluidos: quienes superan el monto final de $489.775,92 quedan fuera del cobro del refuerzo estatal.
Guía práctica: cómo tramitar la jubilación en ANSES paso a paso
Para los trabajadores que alcanzaron la edad requerida y cuentan con los años de aportes correspondientes, el proceso para gestionar la jubilación se inicia a través de los canales digitales:
- Ingreso al sistema: acceder a la plataforma oficial Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de aportes: dirigirse al apartado Trabajo y seleccionar Consultar Historia Laboral para corroborar los períodos de servicio registrados en la base de datos.
- Presentación de documentación: si existen períodos trabajados que no figuran en el sistema, se debe reunir la documentación probatoria (certificación de servicios, recibos de sueldo antiguos o afiliaciones a obras sociales) y completar el Formulario 6.18 de solicitud prestacional.
- Reserva de turno presencial: solicitar una cita en el sitio web de la ANSES y concurrir el día asignado a la delegación más cercana con el DNI original.
En pocas palabras
- Jubilación mínima: Se oficializó un reajuste del 1,89% en las prestaciones de agosto 2026.
- Bono de $70.000: Se mantiene el refuerzo para jubilados de menores ingresos.
- Fechas de pago: El calendario de cobro se extiende hasta el 24 de agosto según terminación de DNI.