Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: cuánto se cobra con el aumento confirmado y el bono de $70.000

La grilla completa de ingresos para el octavo mes del año queda conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92

$419.775,92 más bono de $70.000: Jubilación máxima: $2.824.694,50

PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74

$335.820,74 y bono de $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14

En tanto, las fechas de pago para aquellos que cobran la mínima son las siguientes:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional).

martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional). DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Cómo funciona el bono de $70.000 y a quiénes les corresponde el cobro proporcional

El plus de $70.000 —cifra que permanece sin cambios nominales desde hace más de dos años— se deposita automáticamente junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria, sin requerir inscripción ni trámites previos.

Cobro íntegro: perciben los $70.000 completos quienes cobran la jubilación mínima ($419.775,92), los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

perciben los $70.000 completos quienes cobran la jubilación mínima ($419.775,92), los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Cobro proporcional: los jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero que no alcanzan el techo de $489.775,92 reciben un bono equivalente a la diferencia exacta requerida para equiparar dicha suma límite.

los jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero que no alcanzan el techo de reciben un bono equivalente a la diferencia exacta requerida para equiparar dicha suma límite. Excluidos: quienes superan el monto final de $489.775,92 quedan fuera del cobro del refuerzo estatal.

Guía práctica: cómo tramitar la jubilación en ANSES paso a paso

Para los trabajadores que alcanzaron la edad requerida y cuentan con los años de aportes correspondientes, el proceso para gestionar la jubilación se inicia a través de los canales digitales: