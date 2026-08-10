La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos correspondiente a agosto de 2026 para los jubilados y pensionados cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 4. Al igual que en cada liquidación mensual, el día exacto de cobro depende de si el jubilado percibe el haber mínimo, un importe superior o una pensión no contributiva.
Jubilados ANSES con DNI terminado en 4: cuándo se cobra en agosto según el haber y montos con aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el cronograma de acreditaciones para los beneficiarios con documento finalizado en 4. Las tres fechas asignadas según la categoría previsional, la escala salarial con el 1,89% de incremento y el bono de $70.000.
Durante este período, todas las prestaciones del sistema previsional absorben una actualización del 1,89%, calculada en base a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) computada con dos decimales para establecer la cifra oficial de liquidación.
Las tres fechas de pago para el DNI finalizado en 4 para jubilados y pensionados
Con el fin de evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y ordenar la atención presencial, la ANSES distribuye las fechas de cobro para la terminación 4 en tres momentos diferentes del mes:
- Pensiones No Contributivas (PNC): miércoles 12 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: viernes 14 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: jueves 27 de agosto.
Los haberes quedan disponibles en las cuentas sueldo desde las primeras horas del día asignado, pudiendo retirarse en efectivo por ventanilla o cajero automático, o utilizarse mediante tarjeta de débito.
Cuánto cobran jubilados y pensionados en agosto
Junto con el aumento porcentual por movilidad, el Gobierno nacional ratificó la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para apuntalar los ingresos de los sectores con haberes más bajos.
El cuadro de liquidación para el octavo mes del año queda configurado de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima:$2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
En tanto, los jubilados y pensionados que perciban un haber básico superior a los $419.775,92 pero que no alcancen los $489.775,92 cobrarán un suplemento proporcional del bono hasta equiparar exactamente ese techo garantizado.
Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Aquellas personas que hayan alcanzado la edad jubilatoria reglamentaria pueden iniciar el trámite ante el organismo previsional siguiendo estos pasos:
- Revisión de aportes: ingresar al portal Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección Trabajo y seleccionar Consultar Historia Laboral.
- Presentación de documentación: de registrar períodos trabajados faltantes en el sistema, reunir la documentación respaldatoria (certificación de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de aportes a obra social) junto al Formulario 6.18 de solicitud prestacional.
- Solicitud de turno: pedir una cita a través del sitio web oficial de la ANSES y concurrir el día pautado a la oficina de atención correspondiente con el DNI original.
En pocas palabras
- ANSES: Se oficializó el cronograma de pagos para agosto de 2026 con aumento del 1,89% y bono de $70.000.
- DNI 4: Las Pensiones No Contributivas cobran el 12 de agosto, haber mínimo el 14 y haber superior el 27.
- Montos: La jubilación mínima con bono será de $489.775,92 y la PUAM con bono de $405.820,74.