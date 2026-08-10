Jubilados ANSES con DNI terminado en 4: cuándo se cobra en agosto según el haber y montos con aumento

Pensiones No Contributivas (PNC): miércoles 12 de agosto .

miércoles . Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: viernes 14 de agosto .

viernes . Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: jueves 27 de agosto.

Los haberes quedan disponibles en las cuentas sueldo desde las primeras horas del día asignado, pudiendo retirarse en efectivo por ventanilla o cajero automático, o utilizarse mediante tarjeta de débito.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en agosto

Junto con el aumento porcentual por movilidad, el Gobierno nacional ratificó la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para apuntalar los ingresos de los sectores con haberes más bajos.

El cuadro de liquidación para el octavo mes del año queda configurado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92

$419.775,92 más bono de $70.000: Jubilación máxima: $2.824.694,50

PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74

$335.820,74 y bono de $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14

En tanto, los jubilados y pensionados que perciban un haber básico superior a los $419.775,92 pero que no alcancen los $489.775,92 cobrarán un suplemento proporcional del bono hasta equiparar exactamente ese techo garantizado.

Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en ANSES

Aquellas personas que hayan alcanzado la edad jubilatoria reglamentaria pueden iniciar el trámite ante el organismo previsional siguiendo estos pasos: