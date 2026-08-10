La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026. Dentro de la planificación del organismo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 4 tendrán sus fondos acreditados el viernes 14 de agosto.
AUH de ANSES para DNI terminado en 4: cuándo se cobra en agosto y cuáles son los montos con aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la fecha de pago antes del fin de semana largo para los documentos finalizados en 4. Cuánto se cobra de bolsillo tras la suba del 1,89%, los valores para hijos con discapacidad y el trámite de la Libreta.
En esta liquidación mensual de ANSES se incorpora la actualización por movilidad del 1,89%, calculada en base a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) computada con dos decimales para determinar el haber exacto.
Cuánto se cobra por AUH en mano durante agosto 2026
Por normativa del sistema previsional, los beneficiarios perciben mensualmente el 80% del valor total de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido en el organismo hasta que se acrediten los controles de salud, el plan de vacunación y la regularidad escolar de los menores.
Con el reajuste del 1,89%, los montos netos que se depositan de manera directa en la cuenta bancaria son los siguientes:
- Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por cada menor.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin límite de edad).
Calendario completo de pagos de la AUH en agosto
La acreditación de las asignaciones se efectúa de forma progresiva según la terminación del documento, contemplando el corte por el feriado nacional del lunes 17 de agosto:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
ANSES: pasos para presentar la Libreta AUH
La prestación social abarca actualmente a 2,5 millones de familias y asiste de forma directa a cerca de 4,3 millones de menores. El beneficio está dirigido a:
- Personas desocupadas.
- Trabajadores del sector informal o sin aportes.
- Personal de casas particulares.
- Contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social.
Para cobrar el 20% acumulado durante el año anterior, los responsables a cargo deben realizar la presentación de la Libreta AUH de manera 100% digital:
- Ingreso: entrar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social (desde la app o web).
- Consulta: dirigirse a la sección "Hijos" y hacer clic en "Libreta AUH" para chequear el estado de las obligaciones sanitarias y escolares.
- Descarga: si resta completar información, seleccionar "Generar Libreta" e imprimir el formulario en una sola hoja.
- Validación presencial: llevar el formulario al centro de salud y a la escuela correspondiente para su firma y sello (con letra clara y sin enmiendas).
- Carga virtual: tomar una foto nítida de la planilla completa (en formato JPG, peso menor a 3 MB y con las cuatro esquinas visibles) y cargarla en la opción "Subir Libreta AUH" de Mi ANSES.
El trámite queda registrado automáticamente una vez que el titular recibe la confirmación vía correo electrónico.
En pocas palabras
- ANSES: Confirmó fecha de pago de AUH para DNI terminados en 4 para el viernes 14 de agosto.
- Montos: Se cobra un haber general neto de $120.675,30 y $392.935,68 para hijos con discapacidad.
- Trámite: Se detalla el proceso de presentación de la Libreta AUH de forma 100% digital en Mi ANSES.