Este miércoles 24 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un documental en el marco del 250º aniversario de Estados Unidos. El mismo es una revisión profunda del nacimiento del país y de las tensiones que lo han acompañado desde el primer día. Y lo hace a través de preguntas contundentes.
Tiene solo 5 capítulos, está basada en hechos reales y es la serie que todos estaban esperando en Netflix
El 250º aniversario de Estados Unidos se celebra con un documental en Netflix que explora las tensiones fundacionales del país
Estamos hablando de la serie El experimento estadounidense, cuya narración está a cargo de Martin Sheen. Dirigida por Brian Knappenberger, desarrolla una historia biográfica, política e informativa a lo largo de 5 capítulos.
El corazón del documental no está solo en los hechos, sino en las preguntas que plantea. La primera nace en plena Revolución Americana: ¿puede un pueblo gobernarse a sí mismo sin un rey, sin una monarquía y sin precedentes claros?
La segunda es más inquietante aún y apunta al presente. En un contexto de polarización política y fractura social, la serie se pregunta si este experimento, tan ambicioso como frágil, puede resistir otros 250 años.
Netflix: de qué trata la serie El experimento estadounidense
La sinopsis oficial de Netflix sobre El experimernto estadounidense versa: "Vida. Libertad. La búsqueda de la felicidad. Esta increíble serie documental histórica retrata los ideales de los fundadores de Estados Unidos que cimentaron una nación".
La serie de Netflix recorre los años previos a la Revolución Americana, el debate sobre la independencia, la redacción de la Constitución y los primeros pasos del país como nación. Todo contado a lo largo de cinco capítulos que combinan análisis histórico con una mirada contemporánea.
Netflix: tráiler del documental El experimento estadounidense
Dónde ver la serie El experimento estadounidense, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie documental El experimento estadounidense se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie documental El experimento estadounidense se puede ver en Netflix.
- España: la serie documental El experimento estadounidense se puede ver en Netflix.