Tiene solo 5 capítulos, está basada en hechos reales y es la serie que todos estaban esperando en Netflix

La segunda es más inquietante aún y apunta al presente. En un contexto de polarización política y fractura social, la serie se pregunta si este experimento, tan ambicioso como frágil, puede resistir otros 250 años.

Netflix: de qué trata la serie El experimento estadounidense

La sinopsis oficial de Netflix sobre El experimernto estadounidense versa: "Vida. Libertad. La búsqueda de la felicidad. Esta increíble serie documental histórica retrata los ideales de los fundadores de Estados Unidos que cimentaron una nación".

La serie de Netflix recorre los años previos a la Revolución Americana, el debate sobre la independencia, la redacción de la Constitución y los primeros pasos del país como nación. Todo contado a lo largo de cinco capítulos que combinan análisis histórico con una mirada contemporánea.

Netflix: tráiler del documental El experimento estadounidense

Dónde ver la serie El experimento estadounidense, según la zona geográfica