La serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía se disputará en Neuquén: los motivos de la decisión

La serie tendrá una importancia especial para el conjunto capitaneado por Javier Frana, ya que una victoria le permitirá mantenerse en la pelea por regresar a los Qualifiers de la Copa Davis en 2027. En caso de una derrota, Argentina deberá permanecer una temporada más en esta instancia antes de volver a intentar el ascenso.

La llegada de la Copa Davis a Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el impacto que tendrá la llegada de la Copa Davis para la provincia y sin afectar las cuentas públicas sino financiamiento privado: “Estamos negociando para que salga cero para Neuquén”, señaló el mandatario quien resaltó los beneficios directos e indirectos para la economía local: turismo, actividad comercial y promoción internacional. Además, de dejar infraestructura y mejorar la capacidad logística de la provincia.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, remarcó que la designación posiciona a la capital provincial como un destino capaz de recibir eventos deportivos de nivel internacional.

La coordinación entre la provincia y el municipio será clave para maximizar los beneficios y garantizar que el evento deje un legado positivo para Neuquén en lo que se denominado la serie más austral de la historia del tenis argentino y en la que el equipo nacional buscará su victoria N°100.

Un escenario inédito para el tenis argentino

La Copa Davis tiene una larga tradición en la Argentina, con sedes históricas como el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el Parque Roca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario. Sin embargo, nunca antes una serie oficial había llegado a Neuquén.

La elección del Ruca Che responde a su capacidad para albergar grandes eventos deportivos y la provincia viene consolidándose como sede de competencias nacionales e internacionales en distintas disciplinas.