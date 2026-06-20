Francisco Cerúndolo vs. Tommy Paul ATP por la final del ATP de Queen's: hora y TV

Cerúndolo llegó a su segunda final en este tipo de superficie tras el título que logró en Eastbourne en el 2023.

Cerúndolo tuvo que trabajar mucho para llegar a la final, ya que solamente ganó un partido en sets corridos en el certamen, y fue el de octavos de final. Superó a Aleksandar Kovacevic (68°), Jenson Brooksby (73°), Arthur Fery (140°) y recientemente a Brandon Nakashima (32°).

Mientras que Paul logró todas las victorias en dos parciales. Superó sucesivamente a Zachary Svajda (69°), Botic Van de Zandschulp (56°), Alejandro Davidovich Fokina (22°) y por último a Ugo Humbert (33°). Ante Francisco, buscará abrochar el sexto trofeo ATP en sus vitrinas.

El historial entre Francisco Cerúndolo y Tommy Paul

Cerúndolo y Paul jugaron siete partidos previos, hubo cinco triunfos para el argentino y apenas dos para el jugador estadounidense. Mientras que en el pasto se midieron en tres ocasiones, con dos festejos para el jugador de nuestro país y uno para el norteamericano.

Francisco Cerúndolo vs. Tommy Paul por la final del ATP de Queen's: hora y TV

La final del ATP 500 de Queen's entre Fran Cerúndolo y Tommy Paul se jugará este domingo no antes de las 09.30 (hora de Argentina) y se podrá ver, en exclusiva y en vivo y en directo, por la pantalla de Disney+ Plan Premium.