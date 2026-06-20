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Francisco Cerúndolo vs. Tommy Paul ATP por la final del ATP de Queen's: hora y TV

El tenista Francisco Cerúndolo jugará este domingo la final del ATP de Queen's ante el estadounidense Tommy Paul

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Francisco Cerúndolo buscará un nuevo título en su carrera.

Francisco Cerúndolo buscará un nuevo título en su carrera.

Francisco Cerúndolo irá por un nuevo título. El tenista argentino jugará este domingo por la mañana la final del ATP de Queen's, Londres, ante el estadounidense Tommy Paul y buscará lograr el quinto trofeo, el más importante de su carrera y el segundo en el 2026 (se adjudicó el Argentina Open).

Cerúndolo, que es el séptimo preclasificado en este torneo, derrotó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-7(5), 6-3 y 6-4, luego de dos horas y 41 minutos de juego.

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Francisco Cerúndolo jugará la final del ATP de Queen's.

Francisco Cerúndolo, quien es el número 27 del ranking mundial, buscará alcanzar su segundo título en césped cuando se mida con el estadounidense Tommy Paul (28°).

Cerúndolo llegó a su segunda final en este tipo de superficie tras el título que logró en Eastbourne en el 2023.

Cerúndolo tuvo que trabajar mucho para llegar a la final, ya que solamente ganó un partido en sets corridos en el certamen, y fue el de octavos de final. Superó a Aleksandar Kovacevic (68°), Jenson Brooksby (73°), Arthur Fery (140°) y recientemente a Brandon Nakashima (32°).

Mientras que Paul logró todas las victorias en dos parciales. Superó sucesivamente a Zachary Svajda (69°), Botic Van de Zandschulp (56°), Alejandro Davidovich Fokina (22°) y por último a Ugo Humbert (33°). Ante Francisco, buscará abrochar el sexto trofeo ATP en sus vitrinas.

El historial entre Francisco Cerúndolo y Tommy Paul

Cerúndolo y Paul jugaron siete partidos previos, hubo cinco triunfos para el argentino y apenas dos para el jugador estadounidense. Mientras que en el pasto se midieron en tres ocasiones, con dos festejos para el jugador de nuestro país y uno para el norteamericano.

Francisco Cerúndolo vs. Tommy Paul por la final del ATP de Queen's: hora y TV

La final del ATP 500 de Queen's entre Fran Cerúndolo y Tommy Paul se jugará este domingo no antes de las 09.30 (hora de Argentina) y se podrá ver, en exclusiva y en vivo y en directo, por la pantalla de Disney+ Plan Premium.

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