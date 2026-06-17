Francisco Cerúndolo estrenó entrenador y dedicó su triunfo a Messi en el ATP de Queen's

Horas después de que Messi haya revelado que se inspiró en la serie de Rafael Nadal, el tenista argentino mejor rankeado a nivel mundial (ocupa el puesto 27) no tuvo reparos en celebrar su triunfo firmando la cámara de la transmisión oficial con el apellido del capitán de la Selección argentina de fútbol.

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El mayor de los hermanos Cerúndolo comenzó esta semana a trabajar con el chileno Nicolás Massú como entrenador y superó al norteamericano Jenson Brooksby (73) por 6-0 y 6-4 para alcanzar los cuartos de final donde se medirá con