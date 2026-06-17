Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del ATP de Queen's, en Londres, donde estrenó entrenador y dedicó su victoria a Lionel Messi tras su excepcional debut en el Mundial 2026.
Francisco Cerúndolo estrenó entrenador y dedicó su triunfo a Messi en el ATP de Queen's
Francisco Cerúndolo avanzó en el ATP de Queen's donde estrenó entrenador y dedicó su victoria a Lionel Messi tras su excepcional debut en el Mundial 2026.
Horas después de que Messi haya revelado que se inspiró en la serie de Rafael Nadal, el tenista argentino mejor rankeado a nivel mundial (ocupa el puesto 27) no tuvo reparos en celebrar su triunfo firmando la cámara de la transmisión oficial con el apellido del capitán de la Selección argentina de fútbol.
El mayor de los hermanos Cerúndolo comenzó esta semana a trabajar con el chileno Nicolás Massú como entrenador y superó al norteamericano Jenson Brooksby (73) por 6-0 y 6-4 para alcanzar los cuartos de final donde se medirá con
El número 1 argentino había iniciado el torneo venciendo por 6-4, 6-7 (5) y 6-2 al estadounidense Aleksander Kovacevic (69) y se metió entre los ocho mejores de un torneo sobre césped por segunda vez en su carrera (Eastbourne 2023).
Los cuartos de final del ATP de Queen's
Fran Cerúndolo, 7mo. favorito, jugará el viernes con el británico Arthur Fery en los cuartos de final del ATP de Queen's que se juega sobre césped y sirve de preparación para Wimbledon.
Alex De Minaur, máximo favorito, jugará en esa instancia con Brandon Nakashima y los otros dos cruces de cuartos de final se definirán este jueves cuando jueguen en octavos Davidovich Fokina (4) vs. Moutet; Tommy Paul (8) vs. Van de Zandschulp; Lehecka (2) vs. Hijikata y Medjedovic vs. Humbert.