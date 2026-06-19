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Francisco Cerúndolo: una insólita y una buena noticia en Queen's

Francisco Cerúndolo vivió una jornada intensa de tenis en el ATP de Queen's, torneo preparatorio para Wimbledon

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Francisco Cerúndolo se metió en las semifinales de Queens.

Francisco Cerúndolo se metió en las semifinales de Queen's.

Francisco Cerúndolo dio otro paso al frente en el ATP 500 de Queen's y superó a Arthur Fery por 7-6 (1), 3-6 y 6-4 para avanzar a las semifinales del torneo. En plena preparación para Wimbledon, tercer Grand Slam del año, el argentino volvió a dar una muestra de carácter.

Cerúndolo se quedó con la victoria ante el británico Fery, que venía de vencer a su compatriota Toby Samuel y al experimentado francés Adrian Mannarino. De esta manera, el argentino -que cayó en tercera ronda ante Zachary Svajda en su último Grand Slam- se metió entre los cuatro mejores de Queen's y se medirá en la próxima ronda ante el norteamericano Brandon Nakashima.

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Cerúndolo ganó en Queen's.

Un pelotazo directo a la cara de Francisco Cerúndolo

Mientras transcurría el segundo set por los cuartos de final de Queen's, un hecho insólito ocurrió en cancha entre Francisco Cerúndolo y Arthur Fery. Luego del servicio, el tenista británico se adelantó a la red para agilizar el punto y sentenciarlo rápidamente.

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Lo que siguió fue que el mayor de los Cerúndolo también se adelantó a la red y, luego de un par de voleas, Fery terminó impactando un pelotazo en la cara de Francisco para ganar el punto pero dejarle la marca al argentino por la fuerza del impacto. El argentino se levantó luego de unos instantes y el local se disculpó por la situación ocurrida.

La otra semifinal

La otra llave se definirá luego de los cruces entre el estadounidense Tommy Paul y el español Davidovich Fokina; y el francés Ugo Humbert y el australiano Rinky Hijikata.

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