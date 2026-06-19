Francisco Cerúndolo: una insólita y una buena noticia en Queen's

Cerúndolo se quedó con la victoria ante el británico Fery, que venía de vencer a su compatriota Toby Samuel y al experimentado francés Adrian Mannarino. De esta manera, el argentino -que cayó en tercera ronda ante Zachary Svajda en su último Grand Slam- se metió entre los cuatro mejores de Queen's y se medirá en la próxima ronda ante el norteamericano Brandon Nakashima.

cerundolo queens Cerúndolo ganó en Queen's.

Un pelotazo directo a la cara de Francisco Cerúndolo

Mientras transcurría el segundo set por los cuartos de final de Queen's, un hecho insólito ocurrió en cancha entre Francisco Cerúndolo y Arthur Fery. Luego del servicio, el tenista británico se adelantó a la red para agilizar el punto y sentenciarlo rápidamente.