La gran suma que ganó Francisco Cerúndolo tras quedarse con el ATP de Queen's

Fran Cerúndolo logró su quinto título ATP Tour, uniéndose a Andy Roddick y Feliciano López como los únicos tenistas en ganar tanto el título de Queen’s Club como el de Eastbourne. Además el argentino subió al 20° puesto del ranking.

Tras perder un primer set sumamente ajustado en el tie-break, el número 27 del mundo no bajó los brazos y apeló a la potencia de su saque y su drive para dar vuelta el marcador.

Cerúndolo tuvo un merecido premio.

Ademá el pupilo de Nicolás Massú tuvo revancha. Cerúndolo no solo logró destronar a Paul en el torneo donde el estadounidense defendía la corona, sino que además se sacó la espina de la recordada final que su compatriota David Nalbandian no pudo terminar de disputar en esta misma cancha en 2012.

Qué dijo Francisco Cerúndolo tras ganar el ATP de Queen's

"Fue realmente duro a lo largo todo la semana. Estoy superfeliz de lo que hice y muy orgulloso de representar a la Argentina, más allá de que no tenemos muchos recursos; así y todo, muchos deportistas rendimos en un alto nivel”, dijo el tenista de nuestro país en la entrevista después del partido.

El premio que ganó Francisco Cerúndolo tras quedarse con el ATP de Queen's

El mayor de los Cerúndolo (su hermano Juan Manuel también es tenusta y tiene tres años menos que él) se quedó con 554.288 dólares tras ser el campeón de Queen's. Nada menos