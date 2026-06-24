El barco superarrastrero que captura 250 toneladas de pescado por día: una fábrica flotante que cambió las leyes

Siendo de Lituania, este buque opera de manera nómada a nivel global, desplazándose por aguas internacionales y zonas económicas exclusivas autorizadas, aunque su posición en tiempo real suele situarse en Sudamérica. Su ubicación depende de las temporadas.

El impacto ambiental de este barco

En septiembre de 2012, estalló una polémica nacional en Australia por la llegada de este barco superarrastrero de 9.500 toneladas a sus aguas. La empresa Seafish Tasmania había traído el buque con la intención de que pescara especies pelágicas. La llegada del barco generó controversia de inmediato y provocó una gran protesta pública por el posible daño que causaría a las poblaciones de peces australianas.

Dos años después, en noviembre de 2014, se publicó un estudio científico que confirmó los temores de que el buque habría tenido un impacto negativo desproporcionadamente alto en el medio ambiente marino de Australia, además de provocar efectos colaterales en otras actividades como la pesca y el turismo.

La presencia de este barco y sus impactos ambientales y económicos para el sector pesquero local ha generado protestas. En 2019 se produjo una situación similar en Gran Bretaña cuando el mismo buque, comenzó a operar en el Canal de la Mancha, frente a la costa sur de Inglaterra. Sin embargo, debido a la vinculación de la normativa pesquera británica con la Política Pesquera Común de la UE, el gobierno del Reino Unido no pudo expulsar al buque del mismo modo que lo hicieron los australianos, y este continuó operando en aguas británicas.