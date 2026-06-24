Adriana García priorizó la "acuciante" crisis del DAMSU en su arranque como rectora de la UNCuyo

-¿Ganó el Peronismo? le preguntó Ricardo Montacuto, y ella no titubeó:

- "No. Si quieren festejar que festejen, me encanta. Seguramente hay socialistas que festejan, hay independientes que festejan y hay radicales que festejan. A ver, si uno analiza el porcentaje que hemos sacado, que es el 53,36%, ¿a ustedes les parece que eso es peronismo?", retrucó.

La fórmula de Adriana García y Ana Sisti se impuso por el 53% de los votos, para lo cual debió tener no sólo el aval del PJ y del kirchnerismo, sino también de independientes y radicales.

Y es claro que los números avalan su análisis. Si se suman el 29% que ella obtuvo en la primera vuelta, más el 18% que sacó la lista kirchnerista de Javier Ozollo no alcanza para llegar al 53,36% que cosechó, porcentaje en el que obviamente hubo votos de los radicales.

"El DAMSU tiene problemas de gestión acuciantes"

Como lo hizo durante su campaña, García volvió a insistir con que su prioridad es mejorar la situación del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario, el DAMSU.

Adriana García marcó que entre sus prioridades como rectora está sanear la crisis del DAMSU.

"Es un problema de desfinanciamiento, pero también es un problema de gestión. Por lo tanto, yo te diría que eso es lo más acuciante", definió en la entrevista y aseguró que en sus planes está sentarse "con todos los efectores de salud y ver cómo salimos de ésta".

Confió que para encontrar una salida a esa crisis hay varios proyectos en estudio, pero se guardó los detalles.

En campaña García se había quejado que recién en marzo de 2025 "el directorio del DAMSU diga que estamos prácticamente en quiebra con un patrimonio neto negativo".

Según los datos que se conocieron durante la campaña el DAMSU arrastra un déficit cercano a los $300 millones enfrenta dificultades para garantizar prestaciones médicas y farmacéuticas, y fue objeto de numerosas quejas de los afiliados debido a demoras, faltantes de medicamentos y problemas en la atención.

Recorte de carreras de la UNCuyo y el cursado virtual

La flamante rectora de la UNCuyo adelantó que revisará la extensión de las carreras universitarias y que evalúan acortar carreras "emblemáticas".

Aseguró que las autoridades de las 12 facultades revisaron la vigencia de sus planes de estudios, pero admitió: "Todo es muy veloz y la universidad en ese sentido es paquidérmica. Entonces tenemos que ver cómo ajustamos eso".

Y reconoció que una de sus metas es recuperar la articulación que alguna tuvieron los colegios secundarios con las distintas facultades.

"Hay muchas prácticas de la universidad que tenemos que recuperar y tenemos que fortalecerlas. Por ejemplo, el tema de tener articulación con los colegios secundarios, no solamente con los colegios pre-universitarios".