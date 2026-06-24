Apareció con vida Matías Michelini tras varias horas de búsqueda

El flyer que compartió la familia de Matías Michelini.

Por el momento, las circunstancias en las que fue hallado y los motivos de su desaparición continúan bajo investigación.

La noticia fue confirmada por familiares del empresario, quienes durante las últimas horas habían encabezado una intensa búsqueda luego de perder todo contacto con él.

Las horas de desesperación por el hombre

Michelini había sido visto por última vez durante la mañana del miércoles, cuando salió de su casa en Guaymallén, llevó a uno de sus hijos al colegio Los Olivos y luego informó que realizaría trámites bancarios.

Más tarde mantuvo una conversación por WhatsApp con su hijo de 14 años, a quien le aseguró que pasaría a buscarlo por el colegio para llevarlo a entrenar hockey al Club Murialdo. Sin embargo, nunca llegó al establecimiento y desde ese momento dejó de responder mensajes.

Durante la búsqueda, una cámara de seguridad registró el paso de su camioneta por el Acceso Este, en dirección al este, imagen que se transformó en la última pista sobre sus movimientos.

Tras la denuncia radicada por su esposa, la Policía activó el protocolo de averiguación de paradero y comenzó un operativo para intentar localizarlo.

Ahora, con Michelini ya localizado, la investigación se concentrará en determinar qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecido y cuál es su estado de salud.