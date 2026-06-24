A principios de año la cadena de supermercados Coto sorprendió a los vecinos del barrio de Balvanera (Buenos Aires) al reducir una de sus sucursales y abrir lo que se conoce como un "Cotito", una sucursal mini que tiene la particularidad de contar con una amplia variedad de productos en unos pocos metros.
Cómo es el supermercado automático de COTO, qué vende y de qué manera funciona
La conocida cadena de supermercados redujo una de sus sucursales que ahora funciona con variedad de productos y cajas de autocobro
Un dato particular es que principalmente la sucursal Cotito tiene cajas automáticas, para que los clientes paguen sus compras con medios electrónicos, sin necesidad de pasar la caja tradicional y lo que supone un ahorro de tiempo.
Cómo es el Cotito, el mini supermercado de Coto
El Cotito queda en las calles de México y Pichincha, en el barrio de Balvanera, en una esquina de lo que fue una sucursal mucho más grande y que ahora es utilizada por Coto como centro logístico para el envío a domicilio y entrega (pick up) de las compras online.
La sucursal Cotito tiene las mismas ofertas que los Coto de grandes superficies. La novedad de estas últimas semanas es que en la esquina, donde está la mini sucursal, la cadena le sumó el cartel que dice Cotito, lo que puede ser una señal de la empresa para comenzar a expandir este modelo de negocios por otros puntos de la Ciudad y el país, para competir con cadenas como Dia y Carrefour exprés.
Cotito tiene una superficie de pocos metros, rectangular, con góndolas en los costados y una en el centro a lo largo de todo el local.
Ofrece prácticamente todos los productos que se encuentran en las grandes superficies. Pese a su dimensión pequeña, tiene:
- Alimentos.
- Bebidas.
- Productos de limpieza.
- Perfumería.
- Frutas y verduras.
- Tartas.
- Empanadas.
- Sándwiches.
- Bandejas con pollo cocido y papas fritas.
Incluso, al costado de las cajas, cuenta con un microondas para calentar los platos.
En un rincón es posible encontrar una amplia variedad de vinos y cervezas, como así también gaseosas y todo tipo de bebidas. Además, casi toda una pared está destinada a la heladera, donde se pueden encontrar diversos cortes de carne, lácteos y fiambres.
Cotito: promociones y cajas automáticas
El Cotito cuenta con tres cajas para el autocobro. Funcionan igual que las ubicadas en las grandes superficies: se escanean los productos y, al terminar, se elige el medio de pago (puede ser tarjeta o mediante QR).
Además mantiene las promociones vigentes en las demás sucursales, como pueden ser descuentos en la segunda unidad de determinados productos o rebajas para los miembros de Comunidad Coto.
Antes de iniciar la compra, se puede cargar el número de documento para aplicar a los descuentos, en caso de contar con Comunidad Coto u otros beneficios. Sin embargo, para quienes deseen pagar en efectivo, hay una caja tradicional operando junto a las puertas.
El horario de atención del Cotito es de lunes a domingo de 8.30 a 21.