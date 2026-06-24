Cómo es el supermercado automático de COTO, qué vende y de qué manera funciona

La sucursal Cotito tiene las mismas ofertas que los Coto de grandes superficies. La novedad de estas últimas semanas es que en la esquina, donde está la mini sucursal, la cadena le sumó el cartel que dice Cotito, lo que puede ser una señal de la empresa para comenzar a expandir este modelo de negocios por otros puntos de la Ciudad y el país, para competir con cadenas como Dia y Carrefour exprés.

Cotito tiene una superficie de pocos metros, rectangular, con góndolas en los costados y una en el centro a lo largo de todo el local.

Ofrece prácticamente todos los productos que se encuentran en las grandes superficies. Pese a su dimensión pequeña, tiene:

Alimentos.

Bebidas.

Productos de limpieza.

Perfumería.

Frutas y verduras.

Tartas.

Empanadas.

Sándwiches.

Bandejas con pollo cocido y papas fritas.

Incluso, al costado de las cajas, cuenta con un microondas para calentar los platos.

En un rincón es posible encontrar una amplia variedad de vinos y cervezas, como así también gaseosas y todo tipo de bebidas. Además, casi toda una pared está destinada a la heladera, donde se pueden encontrar diversos cortes de carne, lácteos y fiambres.

El Cotito tiene una amplia variedad de productos.

Cotito: promociones y cajas automáticas

El Cotito cuenta con tres cajas para el autocobro. Funcionan igual que las ubicadas en las grandes superficies: se escanean los productos y, al terminar, se elige el medio de pago (puede ser tarjeta o mediante QR).

Además mantiene las promociones vigentes en las demás sucursales, como pueden ser descuentos en la segunda unidad de determinados productos o rebajas para los miembros de Comunidad Coto.

Antes de iniciar la compra, se puede cargar el número de documento para aplicar a los descuentos, en caso de contar con Comunidad Coto u otros beneficios. Sin embargo, para quienes deseen pagar en efectivo, hay una caja tradicional operando junto a las puertas.

El horario de atención del Cotito es de lunes a domingo de 8.30 a 21.