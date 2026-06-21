Modo y Banco Nación supermercados: cómo ahorrar $45.000 este lunes

Monto mínimo: la compra debe ser de $75.000 o más.

debe ser de $75.000 o más. Días: solo aplica para los pagos realizados los días lunes .

. Medio de pago: tenés que pagar con tarjetas de crédito , débito o prepagas asociadas a MODO (ya sea usando la app de MODO o desde la app de tu banco).

, débito o prepagas asociadas a MODO (ya sea usando la app de MODO o desde la app de tu banco). No aplica si pagás con transferencia directa desde tu cuenta.

directa desde tu cuenta. Forma de pago: escaneando el código QR , usando el botón de pago de MODO en tiendas online, o con MODO Contactless (NFC, disponible solo para celulares Android).

, usando el botón de pago de MODO en tiendas online, o con MODO Contactless (NFC, disponible solo para celulares Android). No tenés que registrar deudas o mora con el banco con el que realizás el pago, y recordá tener esa cuenta bancaria vinculada a MODO.

MODO supermercados lunes: ¿qué bancos participan?

Podés pagar desde la app de MODO o desde la aplicación propia de las siguientes entidades:

Banco Nación , Santander, BBVA, Galicia, Macro, Credicoop, Supervielle, ICBC, Ciudad y Comafi.

, Santander, BBVA, Galicia, Macro, Credicoop, Supervielle, ICBC, Ciudad y Comafi. Bancos regionales : Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Bancor.

: Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Bancor. Billeteras digitales y otras entidades: YOY, Buepp y Banco Columbia (este último solo pagando desde su propia app bancaria).

MODO supermercados lunes: ¿cuándo y dónde se acredita el reintegro?

La devolución del dinero se realiza dentro de los 30 días posteriores a la compra y se deposita directamente en la cuenta bancaria que tengas vinculada a MODO. Pero también puede verse reflejado poco después de la compra o directamente en el ticket con el detalle de la promo como descuento.

Doble beneficio si pagás con Banco Nación y MODO: hasta $45.000 de reintegro

Si sos cliente del Banco Nación (BNA), durante todo el mes de junio de 2026 podés duplicar tus beneficios. Como ambas promociones son compatibles y acumulables, podés sumar el reintegro general de MODO y el descuento exclusivo del BNA en una sola compra.

Así funciona este beneficio extra:

Al realizar una compra que cumpla con los requisitos (en este caso $150.000), vas a recibir dos devoluciones en paralelo:

El reintegro de MODO : 20% con un tope de $25.000 por mes (recordá revisar si ya no usaste este beneficio)

: 20% con un tope de $25.000 por mes (recordá revisar si ya no usaste este beneficio) El reintegro de Banco Nación : un extra con tope de $20.000 por cliente (identificado por CUIT) por mes.

: un extra con tope de $20.000 por cliente (identificado por CUIT) por mes. Resultado: si hacés una compra inteligente, podés ahorrarte hasta $45.000 en el mes.

Para pagar, en este caso también tenés que escanear el QR MODO exclusivamente desde la aplicación BNA+ (seleccionando tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, o débito Mastercard Débito del Banco Nación). No aplica si pagás con saldo en cuenta (transferencia) ni utilizando otras billeteras digitales.