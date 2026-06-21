Modo y Banco Nación supermercados: cómo ahorrar $45.000 este lunes

Este lunes 22 de junio MODO y Banco Nación supermercados tienen una promo combinada que te puede hacer ahorrar $45.000 en compras grandes. La billetera virtual tiene un reintegro en ChangoMás del 20% y se le puede sumar una del 10% de la entidad bancaria siempre que se pague con QR.
La promoción es válida tanto para tarjetas de crédito y débito en el caso de MODO y para tarjetas de crédito VISA y Mastercard del Banco Nación y solamente Mastercard en el caso de que sean de débito.
MODO supermercados: ¿de cuánto es el beneficio?
- 20% de reintegro sobre el total de tu compra.
- El tope es de hasta $25.000 por banco por mes (tenés que controlar si no lo agotaste los lunes anteriores de junio).
- ¡Es acumulable! Si el banco con el que pagás tiene otro descuento vigente en ese comercio, ambos beneficios se suman.
- La promo corre todos los lunes desde el 4 de mayo hasta el 29 de junio de 2026 inclusive (o hasta que se agote el fondo total de la promoción de $1.294 millones).
MODO supermercados lunes: ¿cuánto dinero debo gastar para ahorrar $25.000?
Para asegurarte el reintegro, tenés que cumplir con estas condiciones:
- Monto mínimo: la compra debe ser de $75.000 o más.
- Días: solo aplica para los pagos realizados los días lunes.
- Medio de pago: tenés que pagar con tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a MODO (ya sea usando la app de MODO o desde la app de tu banco).
- No aplica si pagás con transferencia directa desde tu cuenta.
- Forma de pago: escaneando el código QR, usando el botón de pago de MODO en tiendas online, o con MODO Contactless (NFC, disponible solo para celulares Android).
- No tenés que registrar deudas o mora con el banco con el que realizás el pago, y recordá tener esa cuenta bancaria vinculada a MODO.
MODO supermercados lunes: ¿qué bancos participan?
Podés pagar desde la app de MODO o desde la aplicación propia de las siguientes entidades:
- Banco Nación, Santander, BBVA, Galicia, Macro, Credicoop, Supervielle, ICBC, Ciudad y Comafi.
- Bancos regionales: Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Bancor.
- Billeteras digitales y otras entidades: YOY, Buepp y Banco Columbia (este último solo pagando desde su propia app bancaria).
MODO supermercados lunes: ¿cuándo y dónde se acredita el reintegro?
La devolución del dinero se realiza dentro de los 30 días posteriores a la compra y se deposita directamente en la cuenta bancaria que tengas vinculada a MODO. Pero también puede verse reflejado poco después de la compra o directamente en el ticket con el detalle de la promo como descuento.
Doble beneficio si pagás con Banco Nación y MODO: hasta $45.000 de reintegro
Si sos cliente del Banco Nación (BNA), durante todo el mes de junio de 2026 podés duplicar tus beneficios. Como ambas promociones son compatibles y acumulables, podés sumar el reintegro general de MODO y el descuento exclusivo del BNA en una sola compra.
Así funciona este beneficio extra:
Al realizar una compra que cumpla con los requisitos (en este caso $150.000), vas a recibir dos devoluciones en paralelo:
- El reintegro de MODO: 20% con un tope de $25.000 por mes (recordá revisar si ya no usaste este beneficio)
- El reintegro de Banco Nación: un extra con tope de $20.000 por cliente (identificado por CUIT) por mes.
- Resultado: si hacés una compra inteligente, podés ahorrarte hasta $45.000 en el mes.
Para pagar, en este caso también tenés que escanear el QR MODO exclusivamente desde la aplicación BNA+ (seleccionando tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, o débito Mastercard Débito del Banco Nación). No aplica si pagás con saldo en cuenta (transferencia) ni utilizando otras billeteras digitales.