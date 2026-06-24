Día, hora y sede del partido entre Independiente Rivadavia y Tigre por Copa Argentina

En las últimas horas se confirmaron los detalles correspondientes al que será el primer partido oficial tras el parate. Hablamos del mano a mano con Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Desde la organización de la competencia oficializaron que el encuentro se disputará el domingo 12 de julio, desde las 16.15, en el estadio Julio César Villagra. Es decir, la casa de Belgrano de Córdoba.

Independiente Rivadavia volverá a verse las caras con el Matador en la Copa Argentina. En la edición 2025, la cual quedó en manos del Azul, los equipos se cruzaron en la instancia de octavos de final.

En aquella ocasión, en cancha de Newell's, los de Alfredo Berti se quedaron con la victoria por 3-1. Los goles fueron convertidos pro Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio.

Quien logre acceder de fase en la actual edición de la competencia, se cruzará en los octavos de final con el ganador de la llave que protagonizarán River y Aldosivi (jugarán el viernes 17 a las 21.45).