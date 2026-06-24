Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Día, hora y sede del partido entre Independiente Rivadavia y Tigre por Copa Argentina

Independiente Rivadavia dará el puntapié inicial a un nuevo semestre enfrentando a Tigre por Copa Argentina. A continuación, los detalles

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia y Tigre, con fecha confirmada.

Independiente Rivadavia y Tigre, con fecha confirmada.

Independiente Rivadavia comenzó con los trabajos de pretemporada. Lunes y martes el plantel entrenó doble turno en Ciudad Deportiva pensando en lo que será el inicio de un nuevo y exigente semestre. En las últimas horas se confirmó el partido con Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Desde la organización del torneo, en el cual la Lepra busca defender la corona obtenida el pasado 5 de noviembre en cancha de Instituto, aseguraron que el compromiso se disputará el domingo 12 de juilo, a las 16.15, en el estadio Julio César Villagra (de Belgrano) en Córdoba.

Independiente Rivadavia y Tigre, con partido confirmado

Independiente Rivadavia volvió este lunes a los trabajos. El equipo de Alfredo Berti puso primera de cara a un semestre que será tan largo como exigente y en el cual el Azul buscará mantener el nivel mostrado en la primera parte del 2026.

En las últimas horas se confirmaron los detalles correspondientes al que será el primer partido oficial tras el parate. Hablamos del mano a mano con Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Desde la organización de la competencia oficializaron que el encuentro se disputará el domingo 12 de julio, desde las 16.15, en el estadio Julio César Villagra. Es decir, la casa de Belgrano de Córdoba.

Independiente Rivadavia volverá a verse las caras con el Matador en la Copa Argentina. En la edición 2025, la cual quedó en manos del Azul, los equipos se cruzaron en la instancia de octavos de final.

En aquella ocasión, en cancha de Newell's, los de Alfredo Berti se quedaron con la victoria por 3-1. Los goles fueron convertidos pro Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio.

Quien logre acceder de fase en la actual edición de la competencia, se cruzará en los octavos de final con el ganador de la llave que protagonizarán River y Aldosivi (jugarán el viernes 17 a las 21.45).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas