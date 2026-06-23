River busca el regreso de uno de los héroes de Madrid para afrontar el segundo semestre del 2026

Borré ha redondeado buenas actuaciones en la primera parte de la temporada 2026, donde jugó 28 partidos (1734 minutos), marcó nueve goles y dio dos asistencias. Sin embargo, el ex River no pudo entrar en la lista definitiva de la selección de Colombia para el Mundial 2026, del cual fue desafectado en una decisión deportiva y táctica del entrenador Néstor Lorenzo.

El delantero colombiano supo coincidir con el actual entrenador millonario en Inter, cuando arribó a principios de 2024. Además se supo que Coudet fue uno de los que motivó la llegada del colombiano, aunque solamente compartieron cuatro meses juntos, en los cuales disputó 10 partidos (nueve de ellos como titular), marcó tres goles y repartió una asistencia.

¿Borré vuelve a River?

Inter compró a Borré en febrero de 2024 por 6 millones de euros y le firmó un vínculo hasta diciembre de 2028, por lo que no es fácil que vuelva al país. Hasta este momento no hubo oferta formal de River por el atacante, aunque en Núñez ya trabajan en acercar una propuesta para satisfacer las pretensiones del club brasileño.

Las incorporaciones de River

River Plate ya cerró las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Además quiere sumar al delantero Ángel Correa.