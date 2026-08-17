Sin lugar en River la joya que brilla en Peñarol: "La pisada es extraordinaria"

River cedió a una joyita.

Show de gambetas, gol y asistencia frente del ex River

El talentoso futbolista tuvo participación directa en ambas anotaciones del conjunto aurinegro. En el primer tanto, desbordó a pura gambeta para enviar un centro atrás asistiendo a Maximiliano Olivera, mientras que en la segunda conquista dejó en el camino a dos defensores antes de rematar al arco, convirtiendo el 2 a 0 parcial mediante un disparo que se desvió en el trayecto.

A sus contribuciones en el marcador se sumó un verdadero repertorio de regates a lo largo del terreno de juego. Una de las acciones con mayor repercusión fue una maniobra en la que dejó desairado a un rival con una pisada quirúrgica antes de recibir una durísima infracción, acción que llevó a uno de los comentaristas de la televisión uruguaya a exclamar que "fue extraordinaria".

El público despidió con una calurosa ovación al ex River al momento de ser reemplazado, consolidando un idilio con los hinchas que se reflejó al festejar su grito señalándose la insignia del club.

Al finalizar el choque, el propio jugador manifestó: "Estoy feliz, por los goles, por las asistencias y por mis compañeros", agregando además sobre el roce de la competencia charrúa: "Son duros, saco a veces la pierna porque van muy duro. Pegan fuerte acá".

Cristian Leonel Jaime encontó su lugar en el mundo tras dejar River.

Los detalles de la cláusula y el acuerdo entre River Plate y Peñarol

Con esta presentación, Jaime acumuló un registro de dos goles y cinco asistencias en cinco partidos disputados con la casaca del Carbonero.

Esta continuidad le permitió sumar el piso de 360 minutos de juego requeridos en el primer semestre, neutralizando la posibilidad de que River ejerza la opción de repescarlo en diciembre de 2026 y garantizando su estadía en el Manya hasta junio de 2027.

Respecto a la trastienda de la negociación, Ignacio Ruglio, presidente del cuadro uruguayo, detalló las conversaciones mantenidas con Stéfano Di Carlo, máximo mandatario de la institución de Núñez. El directivo millonario fue enfático al establecer que "Si va, tiene que jugar. Y si no, no me lo pidas", fijando pautas claras para evitar que la promesa pierda valor de mercado.

El trato acordado estipulaba que el club oriental debía brindarle rodaje en el inicio de la cesión para evitar la vuelta anticipada del jugador a fin de año, además de incluir un compromiso de diez titularidades anuales para no pagar un resarcimiento.

360 minutos jugados

Jaime 2027 pic.twitter.com/RLKD8Qufyh — PEÑAROL (@OficialCAP) August 17, 2026

Al respecto, el dirigente aurinegro explicó: "Si nosotros cumplimos con ese objetivo, Jaime ya queda automáticamente para el primer semestre de 2027. Y si en el año en Peñarol juega diez partidos como titular, Peñarol no paga una multa económica y el jugador le sale gratis, y obviamente con el salario del jugador".