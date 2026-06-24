Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando suavizante para la ropa: asfixiante sencillo y efectivo

Las cucarachas no tienen pulmones ni respiran por la boca como los humanos; lo hacen a través de pequeños orificios ubicados en los costados de su cuerpo llamados espiráculos. El suavizante líquido de la ropa contiene compuestos tensioactivos que, al entrar en contacto con el insecto, crean una capa densa y pegajosa.

Según explican expertos en divulgación científica de National Geographic, el exoesqueleto de estos animales es su principal barrera protectora, pero sus puntos débiles son precisamente esos poros respiratorios.

Justamente, es esta capa la que sella por completo sus vías respiratorias, provocando que las cucarachas se asfixien de forma casi inmediata. Como si fuera poco, este repelente se prepara en un puñado de minutos.

Este repelente es de tipo contacto directo.

A diferencia de otros remedios que actúan como cebo, el suavizante para la ropa funciona como un insecticida de contacto directo, lo que significa que, apenas veas una cucaracha, debes rociarla con esta preparación.

En apenas dos pasos: cómo preparar este repelente casero