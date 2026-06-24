La aparición de cucarachas en la casa es, sin dudas, uno de los dolores de cabeza más comunes en el hogar. Estos insectos no solo resultan desagradables a la vista, sino que además son portadores de bacterias y se reproducen con una velocidad asombrosa, convirtiéndose rápidamente en una molestia.
Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando suavizante para la ropa: asfixiante sencillo y efectivo
En apenas dos sencillos pasos, puedes crear un repelente casero efectivo contra las cucarachas de casa. El rol del suavizante en la preparación
A la hora de combatirlas, la mayoría de las personas recurre a los clásicos insecticidas en aerosol. Sin embargo, estos productos suelen dejar un olor químico insoportable, son costosos y pueden resultar peligrosos si hay niños o mascotas en la vivienda. Por suerte, existe un truco casero poco conocido, sumamente económico y fulminante para este tipo de plagas.
Cómo eliminar a las cucarachas usando un poco de suavizante
Aunque parezca extraño, el producto que usás para dejar tus sábanas y prendas suaves es un arma letal contra esta plaga. La explicación detrás de este método no es mágica, sino puramente biológica.
Las cucarachas no tienen pulmones ni respiran por la boca como los humanos; lo hacen a través de pequeños orificios ubicados en los costados de su cuerpo llamados espiráculos. El suavizante líquido de la ropa contiene compuestos tensioactivos que, al entrar en contacto con el insecto, crean una capa densa y pegajosa.
Según explican expertos en divulgación científica de National Geographic, el exoesqueleto de estos animales es su principal barrera protectora, pero sus puntos débiles son precisamente esos poros respiratorios.
Justamente, es esta capa la que sella por completo sus vías respiratorias, provocando que las cucarachas se asfixien de forma casi inmediata. Como si fuera poco, este repelente se prepara en un puñado de minutos.
A diferencia de otros remedios que actúan como cebo, el suavizante para la ropa funciona como un insecticida de contacto directo, lo que significa que, apenas veas una cucaracha, debes rociarla con esta preparación.
En apenas dos pasos: cómo preparar este repelente casero
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Colocá las tres partes de suavizante y las dos partes de agua tibia dentro del pulverizador. La mezcla debe quedar con una consistencia ligeramente espesa, no demasiado líquida.
Agitá el envase despacio para mezclar los componentes sin generar demasiada espuma. ¡Y listo! Ya tenés tu insecticida casero.