¿A qué profundidad se encuentra el agua subterránea? Irrigación inició la Campaña Anual de Niveles

Monitoreo del agua subterránea en Mendoza: una herramienta clave para la planificación

El monitoreo piezométrico -es decir, la medición periódica de la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea- constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones. No se trata únicamente de medir niveles, sino de construir una base de conocimiento que permite interpretar cómo funcionan los sistemas acuíferos y anticipar posibles escenarios de riesgo.

La información obtenida sirve de apoyo para la administración de permisos y concesiones, la evaluación de nuevas solicitudes de perforación, la definición de zonas con distintos grados de criticidad hidrogeológica y el seguimiento de áreas sometidas a una mayor explotación.

El monitoreo continuo del Departamento General de Irrigación sostiene decisiones estratégicas para el futuro hídrico de Mendoza.

Además, estos registros constituyen un insumo estratégico para estudios hidrogeológicos de mayor complejidad. Las series históricas de niveles son datos de entrada fundamentales para balances hídricos, modelos conceptuales, modelos numéricos de flujo subterráneo, estudios de recarga, análisis de disponibilidad y evaluaciones de sustentabilidad del recurso.

El monitoreo del Departamento General de Irrigación permite conocer el estado real del agua subterránea en Mendoza y anticipar escenarios de gestión.

En un contexto de variabilidad climática, sequías recurrentes y aumento de la demanda de agua, contar con más de cinco décadas de información fortalece la capacidad técnica de la provincia para gestionar sus acuíferos con mayor precisión. La continuidad del monitoreo permite conocer mejor el recurso, ordenar su uso y planificar decisiones orientadas a su preservación en el largo plazo.

El monitoreo de aguas subterráneas es una tarea silenciosa, pero esencial: permite observar lo que no se ve, comprender la dinámica de los acuíferos y construir las bases técnicas para una gestión hídrica moderna, responsable y sustentable.