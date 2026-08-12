Multa de $9 millones a una bodega por no medir la extracción de agua

El Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación de Mendoza emitió la Resolución N° 259, mediante la cual resolvió la situación legal y de uso de la perforación de agua subterránea N° 11-1293, ubicada en la Pampa del Divisadero, departamento de Santa Rosa. La norma otorga un marco de certidumbre sobre el pozo tras años de precariedad, pero fija al mismo tiempo una sanción económica por incumplimientos técnicos.
Pero cuidado: la resolución concede el título para el aprovechamiento de aguas subterráneas con destino agrícola por un período de 50 años. La medida beneficia al predio perteneciente a Bodega Llaver S.A., permitiendo un volumen máximo de extracción de hasta 0,55 hectómetros cúbicos por año. No obstante, en sintonía con las políticas hídricas actuales, la concesión quedó bajo la condición de "temporal, provisional y condicional", supeditada a un uso eficiente y altamente tecnificado del recurso.
Sanción de más de $9 millones por falta de instrumentos de medición
Pese al otorgamiento del permiso formal, el Tribunal Administrativo aplicó una multa de 7.550 UFA, equivalente a $9.060.000 a la empresa titular. La penalización responde al incumplimiento de la obligación de instalar medidores de agua, específicamente piezómetro y caudalímetro, en los plazos que ya se le habían fijado a comienzos del año 2023.
A fin de fomentar la rápida regularización hídrica en la finca, la autoridad ambiental contempló un beneficio: si la firma demuestra de manera irrefutable haber colocado los equipos dentro de los 60 días hábiles posteriores a la notificación, el monto de la multa se reducirá en un 50%.
Reordenamiento de usuarios y exigencias a corto plazo
La resolución también incluyó reajustes significativos en el padrón de usuarios vinculados a esta fuente de agua. Por un lado, se dispuso la baja registral de una fracción a nombre de Walter Gracciano, tras constatarse que cuenta con otra perforación en trámite y abastecimiento suficiente mediante el pozo N° 11-906 para sus cultivos de alfalfa.
Por otro lado, el organismo requirió a la Subdirección de Aguas Subterráneas la elaboración de oficio de un convenio de uso entre la firma titular y otros productores de la zona que utilizan la misma perforación, correspondientes a las parcelas de Tomás Agustín Carletto, Ana Alison Llaver y Laura María Llaver. Dichos usuarios asociados contarán con un plazo estricto de 24 meses para desarrollar los proyectos productivos presentados, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de sus derechos sobre el agua subterránea si no avanzan con las obras.
En pocas palabras
- Irrigación Mendoza: concedió por 50 años el uso de un pozo a Bodega Llaver.
- Sanción económica: la bodega fue multada con $9 millones por no instalar medidores de agua.
- Condición de la multa: se reducirá a la mitad si la empresa instala los equipos en 60 días.