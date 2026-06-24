Un helicóptero transportó miles de salmones del río uno por uno para evitar su extinción local

Para salvarlos, se construyó un estanque para retener a los salmones. Posteriormente, los peces fueron trasladados del estanque a tanques de entre 780 y 2.700 litros, antes de que un helicóptero los aleje de la zona del deslizamiento de tierra. El agua de los tanques estará oxigenada para ayudar a mantener tranquilos a los peces.

¿Cuáles fueron los resultados de esta misión?

Una vez liberados, las autoridades colocaron etiquetas de radio y sensores a cientos de salmones antes de subirlos a los helicópteros. Las estaciones de monitoreo río arriba registraron las señales de estos peces liberados, demostrando estadísticamente que sobrevivieron al viaje aéreo y continuaron nadando por su cuenta hacia el norte.

Como el salmón tiene un ciclo de vida de 4 a 5 años, el impacto final se midió tiempo después. Los informes oficiales de Fisheries and Oceans Canada (DFO) confirmaron que las crías nacidas de los salmones rescatados en 2019 lograron regresar al océano y, años más tarde, volvieron en grandes números a reproducirse.